El precio de la vivienda en Soria cae un 0,5% durante el primer trimestre del año

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El precio de la vivienda da un pequeño respiro al comprador. Un alivio escaso, pero una reducción al fin y al cabo en una referencia que en los últimos tiempos se coloca al alza y que lleva camino de colocarse en las inmediaciones de la burbuja inmobiliaria de hace casi dos décadas. El dato del metro cuadrado disminuyó en un 0,5%, según el seguimiento que hace el Ministerio de Vivienda. Se trata de una caída en el primer trimestre del año en relación al cuarto del ejercicio precedente. De manera que el precio de la unidad de superficie en la capital soriana queda en 1.553,1 euros, con una disminución de 7,8 euros.

Esto, en lo que toca en cuanto a la referencia entre trimestres. Y es que en el apartado interanual la realidad es bien distinta, con una considerable elevación en el primer trimestre en relación al mismo periodo de 2025. En este sentido se ha producido una subida de nada menos que el 9,8%. ya que doce meses antes el precio del metro cuadrado se situaba en los 1.414,1 euros. En términos monetarios, 139 euros más en la capital.

Del estudio de la serie histórica del Ministerio de Vivienda se desprende que los 1.553,1 euros es la cantidad más abultada desde hace bastantes años. Hay que remontarse hasta 2010 para encontrar un umbral colocado por encima de los 1.500 euros para un primer trimestre. En aquel año, el seguimiento del Ministerio detectó que el coste del metro cuadrado ascendía a 1.578 euros. Una cifra muy elevada, pero lejos del umbral que había marcado 2009, cuando la referencia alcanzó los 1.887 euros. El máximo para un primer trimestre en la capital se conoció en 2007, cuando todavía no se habían producido ni ecos de la posterior crisis financiera. En aquella ocasión la unidad de superficie cotizaba a 1,932,3 euros. En estos momentos Soria se encuentra en el nivel de los primeros compases de las complicaciones económicas que comenzaron a hacerse patentes en 2008. Hay que tener en cuenta que en Soria las consecuencias se hicieron notar más tardíamente en el sector inmobiliario, duramente afectado por las dificultades.

De esta manera, el mínimo para un primer trimestre no surgió hasta 2018, cuando la cantidad quedó en 1.048,4 euros.

Desde la perspectiva de años cerrados, 2025 concluyó con un coste medio de todos los trimestres de 1.459,25 euros. En este caso es una elevación de nada menos que el 15,5%, teniendo en cuenta que el dato medio de 2024 se había quedado en los 1.262,9 euros. O sea, que el comprador tuvo que pagar 196,35 euros más que en 2024.