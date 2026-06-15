La Aemet lanza aviso amarillo en Soria esta tarde por fuertes tormentas, granizo y viento

Mapa con la previsión del cielo este 15 de junio en la franja horaria de las 18 horas.HDS

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El tiempo en Soria en el ecuador del mes de junio se estrena con inestabilidad y tormentas fuertes que pueden ir acompañadas de granizo. La Aemet, Agencia Estatal de Meteorología, ha lanzado un aviso amarillo para Soria, situación que se extiende al resto de provincias de Castilla y Léon. Así, avisa de la probabilidad de fuertes tormentas en la tarde de este lunes 15 de junio, que no descartan el granizo ni fuertes rachas de viento.

El aviso amarillo para es para las tres zonas, Ibérica, Meseta y Sistema Central, si bien en la Meseta el inicio es a las 16 horas, mientras que en el resto de la geografía provincia está activo desde el medio día.

La previsión es que haya chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en algunos puntos, cerca de las montañas, tras nubes de evolución desde primera hora de la jornada de este lunes. El aviso amarillo concluye a las 22 horas, pero la inestabilidad de esta jornada continuará el resto de la semana.

Por lo que respecta a las temperaturas de este lunes no variarán mucho, pero irán en ligero o moderado descenso, según la predicción de la Aemet, con mínimas de entre 10 y 13 grados y máximas entre los 29 y 30 grados. Variará el viento, que soplará de forma más intensa en las zonas donde haya tormenta.

En el conjunto de Castilla y León, la alerta se inicia también a las 12 horas, a excepción de Valladolid, donde lo hace a las 16 horas, y concluye igualmente a las 22 horas.

Por qué el repunte de la inestabilidad

La situación meteorológica responde a la aproximación de una dana, que ha provocado un "importante repunte de la inestabilidad", según Meteored, apreciable en la jornada del domingo con la lluvia caída en la capital soriana, y en amplias zonas de la península.

La dana está siendo reabsorbida por una vaguada, "pero el aire frío en altura permanecerá, lo que ayudará a que en las próximas jornadas sigamos hablando de tormentas localmente muy fuertes". Esto significa que en el resto de la semana, al menos hasta el viernes, seguirá habiendo tormentas localmente fuertes en varias comunidades, entre ellas Castilla y León, con aguaceros y granizadas.

Pero no todo será agua. Según esta importante plataforma meteorológica, si se cumplen las previsiones desde el fin de semana llegará un episodio de calor más intenso.