El hotel escondido de Soria donde puedes dormir bajo las estrellas entre árboles

Composición de imágenes de Noctis Soria con dos de sus tipologías de alojamiento: burbujas panorámicas y suites elevadas entre árboles.@noctishotel

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

A unos seis kilómetros de la ciudad de Soria, en el paraje de San Marcos, se encuentra Noctis Hotel, un alojamiento que ha ganado visibilidad en los últimos años por una propuesta poco habitual: habitaciones integradas en roca, suites elevadas entre árboles y burbujas transparentes para dormir bajo el cielo.

El complejo, situado en un entorno natural próximo a la capital soriana, comenzó en 2021 vinculado a la actividad de eventos y celebraciones y fue ampliando progresivamente su oferta de alojamiento. Según recoge Vogue, el proyecto incorporó en 2022 dos burbujas orientadas a la observación del cielo y, posteriormente, en 2024, nuevas suites distribuidas en diferentes formatos.

Noctis Soria: un hotel con habitaciones entre árboles y dentro de roca

Una de las características que diferencian a Noctis Soria es la variedad de alojamientos disponibles dentro del mismo recinto.

La web oficial del hotel divide la oferta en varios espacios. Por un lado están las llamadas Suites en la Roca, habitaciones integradas en el terreno y equipadas con jardín y piscina climatizada privada. El establecimiento las describe como espacios pensados para favorecer el descanso en un entorno natural.

También dispone de las denominadas Suites Nido, elevadas entre árboles y con terrazas exteriores. Según la información publicada por el propio alojamiento, algunas incorporan bañera interior o exterior y lucernarios orientados al cielo.

Otra de las fórmulas de alojamiento disponibles en el recinto son las burbujas transparentes. Según explica Noctis en su página oficial, existen dos modalidades: una burbuja con piscina infinity privada y vistas panorámicas hacia el entorno natural de la Sierra de San Marcos, y otra ubicada entre árboles, concebida para favorecer mayor aislamiento visual.

Time Out describió el establecimiento en 2024 como un complejo que combina el concepto de hotel boutique, glamping y alojamiento rural, destacando la coexistencia de suites convencionales, burbujas y espacios comunes en plena naturaleza.

El motivo por el que Vogue incluyó Noctis Soria entre sus hoteles paisaje

En marzo de 2026, Vogue incorporó Noctis a una selección de hoteles paisaje de España y Portugal. La publicación lo situó entre los alojamientos donde el entorno natural tiene un peso central en la estancia y destacó especialmente el desarrollo progresivo del complejo y la integración de las habitaciones con el paisaje.

La revista también mencionó la existencia de espacios gastronómicos dentro del recinto, como La Jaima y La Cabaña, además de las diferentes tipologías de suites construidas en los últimos años.

El auge de los alojamientos ligados a la naturaleza

El caso de Noctis se enmarca en una tendencia creciente vinculada al turismo de naturaleza y a alojamientos de baja capacidad situados fuera de núcleos urbanos.

En la provincia han aparecido en los últimos años otros formatos similares vinculados al paisaje y a la observación del entorno. Es el caso de Miradomos Glamping Rural, en las proximidades de El Burgo de Osma, un alojamiento con domos transparentes integrados en el paisaje rural de Valdenarros; o del Glamping Cañón del Río Lobos, situado junto al parque natural soriano y orientado a estancias ligadas al senderismo y la naturaleza.

También existen propuestas más centradas en alojamientos rurales de pequeño formato, como la Posada Real La Vieja Chimenea Spa, en Herreros, junto al embalse de la Cuerda del Pozo, una zona donde el turismo vinculado al paisaje y a la desconexión ha ido ganando presencia en los últimos años.