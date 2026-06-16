La poza secreta de Soria donde el agua parece sacada del Pirineo

El Pozo de las Truchas, en Ágreda, sorprende por sus aguas frías y su ambiente escondido entre el Cañón del Río Val.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La provincia de Soria guarda lugares que no necesitan grandes artificios para quedarse grabados en la memoria. Basta alejarse un poco del ruido, seguir el curso de un río y dejar que el paisaje se estreche entre paredes de roca y vegetación para entender por qué algunos rincones se convierten en secretos a voces. En Ágreda, la llamada villa de las Tres Culturas, una ruta circular de casi 14 kilómetros conduce por el Barranco del Val hasta una pequeña cascada escondida entre el bosque, una poza fresca y silenciosa que muchos comparan con paisajes de montaña mucho más conocidos: el Pozo de las Truchas.

Pozo de las Truchas en Soria: la cascada escondida de Ágreda

El Pozo de las Truchas se encuentra en el entorno del Cañón del Río Val, muy cerca de Ágreda, al este de la provincia de Soria. Desde la cuenta turística ¡Soria ni te la imaginas! se define como «una joya natural de Ágreda que cautiva a quienes visitan la provincia» y se recuerda que desde Soria capital hay unos 45 minutos por la N-122 hasta este enclave.

La ruta recogida en Wikiloc por el usuario acampos4 plantea un recorrido circular de 13,94 kilómetros, con 274 metros de desnivel positivo y dificultad moderada. El itinerario parte cerca de Ágreda y combina patrimonio urbano, antiguas murallas, iglesias, palacios y tramos naturales hasta llegar al Barranco del Val y a la Cascada del Pozo de las Truchas.

Según la descripción de esa ruta en Wikiloc, la cascada aparece «totalmente escondida del curso del río Val» y el agua cae «a unos 6 metros de altura por el medio del bosque formando una poza». Esa imagen explica buena parte de su encanto: no se trata de una gran caída de agua monumental, sino de un rincón íntimo, fresco y recogido, de esos que parecen descubrirse casi por casualidad.

Pozo de las Truchas en Soria: una ruta entre pasarelas, barranco y agua fría

El camino hacia el Pozo de las Truchas no es solo una excusa para llegar a la cascada. La ruta atraviesa algunos de los puntos más reconocibles de Ágreda, como el Torreón de los Costoya, la Iglesia de San Juan Bautista, la Plaza Mayor, el Palacio de los Castejones, las Murallas Árabes, la Puerta del Agua, la Iglesia de Nuestra Señora de la Peña o la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros, todos ellos citados en el itinerario publicado en Wikiloc.

Después, el sendero cambia de ritmo y se interna en el Barranco del Val. Soria Está de Moda describe este tramo como un «paseo de cuento» y explica que el río Queiles-Val nace en los Ojillos del Parque de la Dehesa de Ágreda, cruza la villa y, a su salida, empieza a encajonarse hasta formar el cañón. El mismo portal destaca que el sendero ha sido acondicionado con escalinatas, pasamanos y puentes para salvar los obstáculos del camino.

Uno de los momentos más especiales llega antes del desvío a la cascada, donde Wikiloc señala unas escaleras muy pronunciadas que conducen hacia el Pozo de las Truchas. Desde ahí, el paisaje se vuelve más abrupto, con el acantilado enfrente y el sonido del agua marcando el final de la ruta.

Pozo de las Truchas en Soria: el plan que parece Pirineo, pero está en Castilla

Parte del atractivo del Pozo de las Truchas está en esa sensación de estar lejos sin haber salido de Soria. La web 'Se me cae la casa encima' lo presenta como uno de esos lugares mágicos del entorno del Moncayo y señala que, en verano, la zona suele ofrecer temperaturas más agradables para una excursión de medio día o de jornada completa.

La misma fuente recuerda que puede hacerse desde Ágreda, aunque también describe un acceso desde Los Fayos, en Zaragoza, siguiendo el entorno del Embalse del Val. En su caso, habla de una ruta lineal de unos 17 kilómetros y unos 300 metros de desnivel, apta también para bicicleta de montaña si se escoge ese trazado.

Conviene, eso sí, ir con criterio. La belleza del paraje no elimina la necesidad de consultar el estado del camino, la meteorología y el caudal antes de salir. 'Se me cae la casa encima' también menciona denuncias por vertidos contaminantes en la zona del Embalse del Val, por lo que el baño debe valorarse con prudencia y sentido común, especialmente si se viaja con niños.