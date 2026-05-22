La cueva de Soria que esconde una bañera natural: parece un jacuzzi subterráneo y casi nadie espera encontrarlo allí

La Bañera de la Reina, en la Cueva de Villaciervos, sorprende por su forma casi perfecta y el agua acumulada en esta singular formación natural subterránea.patrimonioactivocyl.es

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La provincia de Soria sigue escondiendo rincones que parecen inventados, lugares tan inesperados que cuesta creer que apenas aparezcan en las rutas turísticas más conocidas. Uno de ellos está en Villaciervos, un pequeño municipio situado a apenas 13 kilómetros de la capital soriana, donde una cueva discreta, casi invisible desde el exterior, guarda un fenómeno natural que sorprende incluso a quien llega avisado: una enorme bañera de piedra modelada por el agua en el interior de la montaña. La conocen como la Bañera de la Reina y el efecto que provoca al verla por primera vez explica perfectamente su nombre.

Llegar hasta este enclave exige algo de caminata, pero no una gran hazaña física. Según explica Patrimonio Activo Castilla y León, basta con alcanzar Villaciervos y recorrer aproximadamente 3,9 kilómetros para encontrar la cavidad donde se esconde esta curiosidad geológica. El acceso obliga a agacharse ligeramente para entrar, pero el interior recompensa el gesto con una sensación inesperada. El propio portal patrimonial describe que la estancia puede hacer sentir al visitante «como si te sintieras en un palacio».

Lo que aparece en el interior no es una bañera construida ni una piscina artificial. La llamada Bañera de la Reina es en realidad un gour, una formación geológica característica de algunas cuevas. Patrimonio Activo Castilla y León explica que se trata de una estructura que se forma junto a las paredes cuando el agua se va depositando progresivamente hasta crear una especie de charco pétreo o recipiente natural. Tal y como detallan, «el agua sólo desaparece cuando rebasa o cuando se evapora».

La imagen resulta especialmente impactante cuando está llena. En un vídeo publicado por el canal Recorriendo Soria, dedicado a esta cavidad de Villaciervos, el guía describe el lugar como «un jacuzzi natural» y celebra haber encontrado la Bañera de la Reina «completamente a rebosar». En esa misma grabación lanza una advertencia que desmonta expectativas veraniegas: «Lo malo que en verano no hay agua».

La Bañera de la Reina sorprende dentro de una cueva casi escondida en Villaciervos

La experiencia no se limita únicamente a la formación natural. El recorrido hasta la cueva también forma parte del atractivo. La crónica de la ruta publicada por Soria Paso a Paso retrata un paisaje dominado por sabinas, encinas, tomillo y romero, con senderos suaves y un terreno calizo que anticipa el universo subterráneo que espera al final del camino.

Cuando finalmente se alcanza la entrada, el hallazgo es menos grandilocuente de lo esperado desde fuera: un agujero al ras del suelo entre pequeñas depresiones del terreno. Sin embargo, tras bajar un pequeño escalón y atravesar un primer porche, la cueva se abre en salas más amplias y galerías donde aparecen estalagmitas, formaciones pétreas y pequeños estrechamientos que obligan a avanzar con cierta curiosidad exploradora.

Es en uno de esos tramos interiores donde aparecen los famosos gours, esos diques minerales capaces de retener agua formando auténticas piscinas naturales. Según describe la crónica de Soria Paso a Paso, estos gours llegan a parecer construcciones realizadas por el ser humano por la perfección de sus formas y la simetría de sus bordes.

Aunque el nombre popularizado es Bañera de la Reina, algunos vecinos de la zona la identifican como Pilón de la Niña, según recoge Soria Paso a Paso.

Cuándo visitar la Bañera de la Reina para verla en su mejor momento

Desde Patrimonio Activo Castilla y León recomiendan especialmente primavera y otoño, ya que el acceso es relativamente sencillo y existe mayor probabilidad de encontrar agua acumulada. En redes sociales, el perfil Soria ni te la imaginas también insiste en que el fenómeno es más visible especialmente en invierno y primavera, cuando las condiciones favorecen que el gour permanezca lleno.