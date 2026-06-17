La ZBE de Soria exigirá etiqueta ambiental, pero excluye a los residentes sin ella

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento lanza la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y este viernes está previsto que el pleno dé el visto bueno inicial a la Ordenanza con la apertura de un mes para presentar las posibles alegaciones. La concejala de Obras, Ana Alegre, presentó el dispositivo, con la nueva web con que el Ayuntamiento quiere informar a los vecinos. Desde el punto de vista municipal, «esto no va a ser mucho más diferente de lo que tenemos ahora», en referencia a a que las calles peatonales y semipeatonales de la ‘almendra central’ ya tienen un tráfico residual. Eso sí, será necesario para circular por ellas un distintivo ambiental, de manera que los vehículos que por su antigüedad ya carezcan de él quedarán excluidos. Una exigencia de carácter amplio, ya que se admite cualquier etiqueta ambiental. Y que en todo caso no afecta a los residentes.

La de los residentes es una de las excepciones que marca el borrador de la Ordenanza. Son muchas las salvedades a ese requisito de la etiqueta. En todo caso, será necesario estar registrado en el sistema de gestión de acceso a la ZBE para acceder al área delimitada.

Un área que viene delimitada por Obispo Agustín, Dehesa Serena, Tirso de Molina, Santo Tomé, Tejera, Postas, Betetas, San Juan de Rabanera, Caballeros, Ramón y Cajal, Granados, Nicolás Rabal y paseo de San Andrés y Mosquera de Barnuevo. O sea el ‘anillo de ronda’ del casco urbano, por el que se podrá circular sin limitaciones. No así en la ‘almendra central’. que requerirá la etiqueta o el registro. Las sanciones, ratificó Alegre en remisión a la Ordenanza de Tráfico, serán de 200 euros, pese a que en un principio el Consistorio había descartado sanciones.

Los distintivos ambientales requeridos son, conforme al borrador de la norma los de Cero Emisiones, Eco, C y B. En cuanto a las excepciones, figura casi una veintena.

Se trata de los coches de los residentes empadronados en alguna de las calles; los dedicados al transporte de personas con movilidad reducida; los dedicados al transporte de personas con enfermedades que les condicionan el uso del transporte público; propietarios o arrendatarios de plazas de garaje; servicios públicos esenciales; vehículos del Ayuntamiento o sus contratistas; vehículos que presten servicios de urgencia en la vía pública sobre incidencias de servicios generales; transporte público colectivo o taxis.

Tampoco será necesaria la etiqueta para acceder a los centros escolares, ni se requerirá tampoco para carga y descarga, entrega de medicamentos o realizar actos en la vía pública. Quedan igualmente exentos los mercadillos, los vehículos históricos y los establecimientos de hospedaje.

Desde el punto de vista del Ayuntamiento, existe bastante «desinformación» y «muchas dudas» sobre lo que significa la ZBE. Por eso el Ayuntamiento ha puesto en marcha una web informativa: bes.soria.es. Allí se define la Zona como « un ámbito delimitado del municipio donde se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos. Su objetivo es mejorar la calidad del aire, mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar una movilidad más sostenible y saludable».

Soria no cumple el requisito exigido de tener 50.000 habitantes para la obligatoriedad. No obstante, implanta el área como «una medida proactiva para prevenir aumentos futuros de contaminación, reducir el ruido urbano y cumplir con los objetivos de la Hoja de ruta 2030 hacia la neutralidad en carbono. Además, gracias a su implantación, se perciben importantes fondos de la UE que han permitido y seguirán permitiendo mejorar el pavimento, las calles, parques y jardines de nuestra ciudad, entre otras intervenciones».

En cuanto a las afecciones al día a día, hay que considerar que «la zona que se ha establecido para la limitación de tránsito ya era, en su mayor parte, una zona de tránsito restringido, por lo que las alteraciones serán mínimas. No se notará un cambio significativo».

Por lo demás, «los vehículos de residentes empadronados/as dentro del perímetro de BES están exentos de las restricciones, independientemente de su etiqueta ambiental. Para ello, el vehículo debe estar inscrito en el Sistema de Gestión de accesos». En cuanto a los propietarios de garajes, no residentes, y arrendatarios tienen también acceso.

El pleno del viernes dará el visto bueno inicial a la Ordenanza, con el que se iniciará un periodo de un mes para las posibles alegaciones. Su estimación o no dependerá de un nuevo paso de la norma por el pleno, para la aprobación definitiva.

El pleno del viernes también aprobará el cambio de tarificación del agua, que incluye la amortización de la nueva depuradora, elimina el ‘mínimo’’ del agua y establece tres tramos de consumo, de manera que pague más quien más agua gasta.