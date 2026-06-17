Soria duplica las plazas de fidelización para MIR y oferta 40

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La sanidad soriana duplica sus plazas de fidelización y cobertura asistencia para residentes y llega este año hasta las 40 plazas, abiertas a médicos que quieran ejercer en Soria, con facilidades para el desempeño de su labor.

El pasado 22 de mayo, la Consejería de Sanidad publicó la orden por la que se aprueba el Programa 2026 de fidelización y cobertura asistencial para residentes que concluyen la Formación Sanitaria Especializada en el Sistema Nacional de Salud. En Soria, las plazas ofertadas son 34 en Atención Hospitalaria, una de ellas en la modalidad compartida con el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), y seis en el ámbito de la Atención Primaria.

Por especialidades, en el Complejo Asistencial Universitario de Soria (CAUSO) se han ofertado: dos plazas en Anestesiología y Reanimación; una en Cardiología; una en Cirugía General y Digestivo; tres en Cirugía Ortopédica y Traumatología; una en Endocrinología y Nutrición; una en Geriatría; una Hematología y Hemoterapia; una en Medicina Física y Rehabilitación; una en Medicina Intensiva; dos en Medicina Interna; una en Medicina Preventiva y Salud Pública; una en Neumología; una en Neurología; dos en Ginecología y Obstetricia; una en Oncología Médica; una en Oncología Radioterápica; tres en Otorrinolaringología; una en Psicología Clínica; tres en Psiquiatría; una en Radiodiagnóstico; una en Reumatología; una en Urología; dos en Urgencias Hospitalarias; y una plaza en Radiofísica Hospitalaria compartida con el HUBU.

En Medicina Familiar y Comunitaria, se oferta una plaza de fidelización en el ámbito urbano; cuatro específicas en el medio rural (dos en Soria Rural, una en Almazán y una en San Esteban de Gormaz); y una plaza de Pediatría.

Por el momento, un número importante de especialistas han manifestado su intención de fidelizar, "una docena ya ha confirmado", como destacó la la directora médica del Complejo Asistencial Universitario de Soria, Marta León, aunque hasta finales del mes de junio no se conocerá cuántos sanitarios se incorporarán a los hospitales y centros de salud de la provincia.

Este programa garantiza contratos de tres años y contempla medidas de formación, investigación e incentivos para favorecer la permanencia de los profesionales en el sistema público sanitario castellano y leonés.

La nueva edición mantiene las directrices que Sacyl viene desarrollando desde 2015, pero da un paso más al reforzar la combinación entre las preferencias laborales de los residentes y las necesidades asistenciales del sistema, uno de los aspectos centrales de esta convocatoria. La Gerencia Regional de Salud subraya que el objetivo es garantizar la cobertura sanitaria en todo el territorio autonómico en un contexto de escasez de especialistas en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Según recoge la orden, más del 60 % de los residentes que se forman en Castilla y León proceden de otras comunidades autónomas, una circunstancia que ha llevado a ampliar el ámbito del programa para captar también a profesionales formados fuera de la Comunidad que quieran desarrollar aquí su carrera profesional.

En esta convocatoria pueden participar todos los residentes que finalicen su formación especializada en 2026, incluidos aquellos cuya residencia se prolongue por causas justificadas. También accederán residentes que deberían haber terminado en 2025 y concluyan finalmente su formación antes del 31 de diciembre de 2026.

Los adjudicatarios obtendrán nombramientos como personal estatutario temporal con una permanencia garantizada de tres años. En aquellos casos en los que exista plaza vacante, los profesionales accederán a una interinidad, y si la plaza fuese cubierta posteriormente mediante los procedimientos ordinarios, se garantiza la continuidad del contrato hasta completar el periodo previsto en el programa.

Además de la actividad asistencial, el programa recoge facilidades para la formación de posgrado y la participación en proyectos de investigación, reforzando el componente académico y de desarrollo profesional de los especialistas jóvenes.

Por otro lado, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO) dio la bienvenida este miércoles a 29 residentes que inician su formación especializada en el Área de Salud de Soria y reconoció a cuatro Médicos Internos Residentes (MIR) que concluirán este periodo de aprendizaje el próximo 19 de julio.

La delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, clausuró este acto en el Hospital Universitario Santa Bárbara, en el que también intervinieron la directora médica del Complejo Asistencial Universitario de Soria, Marta León; los jefes de estudios de las unidades docentes de Atención Primaria y Atención Hospitalaria, Pablo Guallar y Jesús Berges; el director médico de Atención Primaria, José Martínez; la directora de Enfermería de Atención Primaria y presidenta de la Subcomisión de la Unidad Docente de Atención Familiar y Comunitaria, Rosa Garcés, y en representación de los residentes que terminan esta etapa, Marina Gómez y Miguel Javier Ugalde, especialistas en Medicina Interna y Medicina Intensiva, respectivamente.

El pasado 5 de mayo ya se despidió a 17 profesionales (seis médicos y once enfermeros especialistas) que concluyeron la formación en Soria.

En su intervención, la delegada territorial destacó el compromiso del personal sanitario que empieza su aprendizaje en Soria: 12 residentes de Medicina Familiar y Comunitaria; dos de Medicina Interna; uno de Medicina Intensiva; uno de Radiodiagnóstico; uno de Urología; un psiquiatra, un psicólogo y una enfermera en la Unidad Docente de Salud Mental; y nueve profesionales de Enfermería Familiar y Comunitaria. Igualmente, De Gregorio puso en valor el esfuerzo demostrado por los especialistas que concluirán en un mes su residencia en Soria.

En un principio, se adjudicaron las 15 plazas ofertadas en Medicina Familiar y Comunitaria, si bien se han registrado tres renuncias. Precisamente, el Ministerio de Sanidad convocó el pasado lunes día 15 de junio un total de 441 plazas vacantes de Formación Sanitaria Especializada en el procedimiento extraordinario de adjudicación para aquellas que han quedado disponibles en todo el país por la no incorporación de aspirantes adjudicatarios y renuncias.

Un total de 85 residentes (incluidos los cuatro MIR que estarán hasta el 19 de julio) completan en la actualidad la formación en los hospitales y centros de salud de la GASSO: 32 MIR (Médicos Internos Residentes) y 18 EIR (Enfermeros Internos Residentes) en Medicina Familiar y Comunitaria; dos EIR, cuatro MIR y tres PIR (Psicólogo Interno Residente) en Salud Mental; seis en Medicina Intensiva; diez en Medicina Interna; cuatro en Radiodiagnóstico; cuatro de Urología; y dos en Medicina del Trabajo.