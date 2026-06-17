Satse Soria alcanza los 600 afiliados: "Vamos a seguir trabajando para que nuestras profesiones tengan el reconocimiento que merecen"

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El Sindicato de Enfermería Satse en Soria ha alcanzado los 600 afiliados, cifra que, a su juicio, supone un respaldo al trabajo que esta entidad realiza a diario para defender los intereses de enfermeras y fisioterapeutas en todos los ámbitos en los que están presentes.

La secretaria provincial del sindicato en Soria, Silvia Aceña, ha mostrado su agradecimiento al apoyo de los profesionales de Enfermería y Fisioterapia, a la vez que se compromete a luchar para mejorar las condiciones laborales y profesionales de estos dos colectivos. “Esto nos anima a seguir en la misma línea de trabajo que hemos venido desarrollando. Vamos a continuar trabajando para que nuestras profesiones obtengan el reconocimiento social que merecen y también el de la Administración sanitaria”, subraya.

Aceña explica también que estas profesiones cuentan hoy con diferentes ámbitos en los que demuestran sus conocimientos y su capacidad profesional. "Es el caso de la asistencia sanitaria y sociosanitaria, también en los centros educativos, a la vez que están capacitadas para la gestión de los recursos sanitarios y la investigación, que se aplica a los cuidados que se ofrecen a los ciudadanos", añade el sindicato en un comunicado.

“Estas profesiones contribuyen a que, a pesar de los obstáculos que las enfermeras y fisioterapeutas puedan encontrar en el día a día, esa asistencia sea cada día mejor, y para ello trabajamos en Satse”, argumenta la secretaria provincial.

Asimismo, hace hincapié en las múltiples ventajas que tiene ser afiliado de SATSE, como tener a su disposición a un delegado al que preguntar todo tipo de dudas, acceso a la asesoría jurídica, contar con información laboral al momento y la posibilidad de participar en congresos y jornadas, además de una formación continuada, entre otras muchas.

Reivindicaciones

La secretaria provincial de SATSE Soria remarca que una de las principales reivindicaciones es la dotación adecuada de las plantillas de enfermeras y fisioterapeutas con contratos estables. en este sentido, exigen haya un fisioterapeuta por centro de salud, como mínimo, así como que las unidades básicas funcionales de Atención Primaria estén formadas por un profesional de Medicina y otro de Enfermería. En cuanto a la Atención Especializada recuerda que hay que reducir la ratio de pacientes por enfermera para ofrecer una atención de calidad y que en la atención sociosanitaria se precisa de un incremento de las plantillas de enfermeras y fisioterapeutas.

Otro de los temas que van a marcar la lucha del sindicato es la implementación de una gestión más eficiente de las bolsas de empleo de Sacyl. Apunta que ya se ha reclamado que haya un departamento dentro de la Gerencia Regional de Salud solo para este cometido y que pueda realizar cortes en las bolsas de forma anual. El avance en el desarrollo de las especialidades de Enfermería y de la figura de la enfermera escolar son otras reivindicaciones de Satse Soria.

Aceña insiste en que hay que seguir implantando medidas que permitan la conciliación de la vida familiar y laboral de los profesionales, así como una retribución adecuada que tiene que llegar también a los enfermeros internos residentes (EIR), cuyo salario sigue sin alcanzar el SMI.

Además, el sindicato recuerda que la tabla de ponderación de la jornada de turno rotatorio lleva sin modificarse más de 20 años y es preciso actualizarla. El sindicato demanda al nuevo Gobierno de la Junta de Castilla y León que asuma completar la paga extraordinaria que lleva recortada para los empleados públicos desde 2010.

Por último, Aceña hace hincapié en que “si los profesionales estamos unidos, somos mucho más fuertes a la hora de defender los intereses de enfermeras y fisioterapeutas”.