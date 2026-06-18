Pueblos de Soria a 39 grados y alguna tormenta: así viene la previsión del tiempo de la Aemet

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El verano llega a España este domingo, y el tiempo en la provincia lo dejará claro en forma de calor y un aviso por tormentas. Pueblos de Soria con previsiones de 39 grados y la primera noche tropical del año, la capital al menos tres días seguidos a 36 de máxima y rayos conforman el panorama dibujado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en los prolegómenos de las fiestas de San Juan de San Pedro Manrique o la propia ciudad.

La subida será progresiva. De hecho este viernes será muy similar al jueves, con máximas previstas de 32 grados en el centro de la provincia y alguno más hacia el sur y la Ribera del Duero. La Aemet tiene activo un aviso amarillo por tormentas por la tarde, de 14.00 a 23.00 horas, en el centro y norte de la provincia. "Con probabilidad de rachas muy fuertes y sin descartar granizo", apunta la propia Agencia. El tercio sur, en un principio, se libra.

El sábado comienza a subir la temperatura máxima aunque lo hará levemente, apenas un grado más. Las mínimas se moverán en valores templados, caso de los 16 grados de la capital. La probabilidad de chubascos leves es alta por la tarde, en un principio sin que sea en forma de tormenta aunque conforme se acerque el día la Aemet irá ajustando sus previsiones.

Ya para el domingo, nueva subida ligera de las máximas pero suficiente para que Soria esté a 35 grados como bienvenida al verano con 36 para Arcos de Jalón, Almazán o El Burgo de Osma y puede que uno más en San Esteban de Gormaz. Las probabilidades de lluvia son mínimas aunque las horas de sol se intercalarán con algo de nubosidad.

El lunes, primer día íntegramente dentro del verano de 2026, comienza una tónica que en teoría se extenderá también martes y miércoles, llegando así hasta la noche de San Juan. Calor bastante elevado incluso para estos primeros compases de verano, con la ciudad a 36 grados de temperatura máxima los tres días, San Esteban de Gormaz llegando a los 39 y Arcos de Jalón a 38, como El Burgo de Osma, con Almazán o Ágreda a 37.

Aunque la villa sanestebeña previsiblemente frisará en los 40 grados, al menos por la noche se espera que baje de los 20 grados, la cifra que marca las denominadas noches tropicales. No tendrán tanta suerte en Arcos, donde el martes no se bajará de 21 grados ni el miércoles de 20, con lo que les esperan al menos 48 horas por encima de la cifra a la espera de que se conozca el pronóstico para el jueves 25, Jueves La Saca. En estos tres días regresan ciertas probabilidades de lluvias a priori moderadas.