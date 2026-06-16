Los pueblos de Soria donde mejor se duerme en una ola de calor: altitud, sombra y noches frescas

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Soria vuelve a aparecer cada verano como una de las provincias más interesantes para escapar del calor y dormir mejor sin aire acondicionado. La clave está en la altitud, en la presencia de masas forestales y en la menor acumulación de calor al caer la tarde, tres factores que convierten a varios pueblos sorianos en refugios muy buscados cuando llegan las olas de calor.

Altitud, pinar y frescor

En la provincia hay localidades que superan con claridad los 1.000 metros, y eso se nota mucho por la noche. La capital ya está por encima de esa cota, y en el mapa de la Aemet aparecen municipios como Fuentelsaz de Soria o Herrera de Soria con altitudes también elevadas, una referencia que ayuda a entender por qué el interior soriano tiene un comportamiento térmico tan distinto al de otras zonas más bajas.

En la comarca de Pinares, Vinuesa y Covaleda destacan por su entorno de monte, su cercanía a grandes masas de pinar y esa sensación de aire más limpio y más ligero al anochecer. No es casualidad que sean dos de los nombres que más se repiten cada vez que se habla de los pueblos más frescos de Soria en verano.

Iglesia de OncalaGetty Images

Pueblos que mejor encajan

Si se busca un descanso realmente cómodo, San Pedro Manrique y Oncala también merecen estar en la lista. Ambos forman parte del paisaje de Tierras Altas, una zona donde el relieve, la altura y la menor presión térmica ayudan a suavizar las noches, incluso en jornadas muy calurosas.

Más al oeste, Beratón es uno de los nombres más potentes para quien quiere frescor de verdad. Situado en el entorno del Moncayo, combina altura, montaña y sombra natural, y por eso aparece con frecuencia en los reportajes sobre los lugares más agradables de la provincia para el verano.

También conviene mirar a La Póveda de Soria, otro punto elevado y poco masificado que encaja muy bien en este tipo de búsqueda. Allí la combinación de altitud y tranquilidad hace que la noche sea más llevadera, algo que se agradece especialmente cuando el termómetro se dispara en otras zonas del país.

En resumen, si la idea es dormir mejor en una ola de calor sin recurrir al aire acondicionado, Soria ofrece una respuesta clara: subir a pueblos altos, buscar sombra y apostar por entornos de pinar. Vinuesa, Covaleda, San Pedro Manrique, Oncala, La Póveda y Beratón son seis opciones muy sólidas para pasar el verano con menos agobio y más descanso.