SSPA defiende en Europa que el ‘Derecho a Quedarse’ debe traducirse en oportunidades reales

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), fundada por FOES Soria, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel, ha registrado sus observaciones a la consulta pública lanzada por la Comisión Europea para la elaboración de la estrategia ‘Derecho a Quedarse’. En el documento remitido a la Comisión, la Red SSPA ha defendido que nadie debe verse obligado a abandonar su tierra por falta de oportunidades.

SSPA ha pedido a Bruselas una estrategia que apoye a las empresas, impulse la inversión, mejore las infraestructuras y los servicios y facilite la atracción y retención de talento, según indicó el coordinador de la Red SSPA, Mario Vega.

La iniciativa no plantea de momento un paquete concreto de medidas, sino que se trata más bien del inicio de un proceso de diálogo y de la creación de un marco amplio donde se invita a participar a todos aquellos interesados, a compartir sus valoraciones sobre cómo desde Bruselas deben adoptarse medidas que permitan a los ciudadanos europeos permanecer en el territorio en el que nacieron.

La estrategia defiende que quedarse debe ser una de las varias libertades protegidas por los tratados europeos, tales como la libertad de circulación que facilita a trabajadores y estudiantes desplazarse sin barreras por el territorio europeo y, siguiendo esta filosofía, se quiere enmarcar el derecho a quedarse como la libre elección de un ciudadano, a permanecer en el sitio en el que nació.

La Red SSPA apunta que parece evidente que algo así debería existir, pero los datos consultados por las organizaciones empresariales de estas provincias señalan que Soria, Cuenca y Teruel han sufrido profundas pérdidas históricas de población. Concretamente, en el caso de Soria, el 52% de la población nacida en esta provincia reside actualmente fuera de la misma. Para las otras dos provincias, los datos no mejoran, pues desde los años cincuenta, mientras que la población en España ha crecido en un 75%, en las provincias SSPA ha disminuido de media un 43%.

La posibilidad de elegir vivir en un lugar depende de que esa decisión no suponga perder oportunidades. Y las oportunidades están ligadas al empleo. Las empresas son las que crean puestos de trabajo, no se establecen en cualquier sitio al azar: buscan territorios que les ofrezcan condiciones favorables y ventajas competitivas. Si queremos que las zonas escasamente pobladas atraigan inversión, talento y actividad económica, es necesario proporcionarles elementos diferenciadores, de lo contrario, la riqueza y el desarrollo continuarán concentrándose en los mismos lugares de siempre. Es imprescindible dotar a estos territorios de factores diferenciales que incrementen su atractivo. De no adoptarse medidas en esta dirección, la concentración de recursos, oportunidades y desarrollo continuará produciéndose en los mismos espacios geográficos de forma recurrente.

Desde la Red SSPA aprovechan esta estrategia de la Comisión para exigir que sus territorios merecen un tratamiento diferenciado que los haga atractivos para invertir, trabajar y vivir. Para ello es indispensable un tratamiento diferenciado como compensación por los sobrecostes estructurales y permanentes asociados a la baja densidad de población y que se materialicen vía ayudas de estado, tales como las ayudas de funcionamiento. Además es necesaria la inversión en el desarrollo de infraestructuras y conectividad así como la mejora en el acceso a los servicios básicos.

SSPA recuerda que los empresarios son el principal motor de oportunidades reales en estas provincias, pues sin empresas no hay empleo, sin empleo no hay oportunidades, y sin estas, los ciudadanos deciden abandonar sus territorios para desarrollar sus proyectos de vida en otras provincias. “Un entorno favorable para la actividad empresarial es vital para atraer inversiones, generar riqueza y fijar población”, ha defendido SSPA en la consulta.

Un firme compromiso político a nivel europeo y nacional, y una incisiva intervención e inversión en los puntos mencionados, pueden ayudar a revertir la situación que supone un lastre económico y demográfico para estas provincias y hacer del ‘Derecho a Quedarse’, una opción real para sus habitantes.