La Cámara de Comercio de Soria celebrará el viernes el Demo Day de Impulsa Startup con ocho proyectos

Premios del Concurso de Ideas Emprendedoras en Formación Profesional y programa Impulsa Startup en su edición anterior.MonteseguroFoto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio de Soria celebrará este viernes, 19 de junio, el Demo Day de Impulsa Startup con la presentación de ocho proyectos emprendedores que competirán por un premio de 2.000 euros. El encuentro se desarrollará a partir de las 12.30 horas en el Espacio de Trabajo Colaborativo de la Cámara de Comercio de Soria, situado en la calle Zapatería, 21.

Impulsa Startup es un programa dirigido a personas emprendedoras que cuentan con una idea de negocio y desean desarrollar su proyecto mediante formación, asesoramiento, acompañamiento y mentorías especializadas para favorecer su crecimiento y consolidación, según han señalado desde la Cámara de Comercio, informa Europa Press.

Esta iniciativa nace en el marco de la Cámara de Comercio de España y, en Soria, es desarrollada por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Soria en colaboración con el Ayuntamiento de Soria.

El Demo Day supone el acto final de la tercera edición del programa, en la que han participado diez personas emprendedoras. De ellas, cinco mantienen una vinculación con Soria pese a residir actualmente fuera de la provincia y contemplan su regreso a través de la creación y puesta en marcha de su propia empresa, contribuyendo así a generar nuevas oportunidades de actividad económica y fijación de población en el territorio.

A lo largo del programa, los participantes han recibido formación especializada en metodologías Lean Startup, diseño de modelos de negocio, desarrollo de productos mínimos viables, finanzas e inversión, marketing digital, lanzamiento de productos, ventas, growth hacking, comunicación y presentación de proyectos, así como aplicaciones de inteligencia artificial y herramientas no-code para el emprendimiento.

Un itinerario concebido para proporcionar los conocimientos, herramientas y metodologías necesarias para diseñar, validar, lanzar y escalar proyectos empresariales innovadores.

La presentación

Durante el encuentro, cada emprendedor dispondrá de cinco minutos para presentar su proyecto ante un jurado compuesto por profesionales y representantes de entidades vinculadas al desarrollo empresarial.

Tras cada exposición, el jurado podrá formular preguntas para profundizar en aspectos clave de las iniciativas presentadas. Los proyectos que competirán en esta edición reflejan la diversidad y el potencial innovador del emprendimiento vinculado a Soria.

Entre ellos se encuentra Visoria, impulsado por Johan Ricardo Nieves, centrado en el desarrollo de aplicaciones interactivas y entornos digitales en 3D para sectores como el inmobiliario, el diseño y la planificación territorial.

También participará Soria Systems, promovido por Alejandro Cano, Alejandro Utrilla y Daniel Bozal, una iniciativa orientada a mejorar la competitividad de las pymes mediante soluciones de digitalización e inteligencia artificial adaptadas a cada empresa.

La economía circular estará representada por BROTO, proyecto de Silvia Herranz que transforma excedentes de madera de talleres y carpinterías locales en kits modulares de huerto urbano educativos, complementados con una plataforma digital de contenidos sobre sostenibilidad y horticultura urbana.

Por su parte, Elizabeth Campbell presentará Vellat, una plataforma tecnológica para la gestión de servicios estéticos bajo demanda que conecta a profesionales cualificados con clientes finales.

Entre las iniciativas participantes también figura el proyecto de internacionalización de Candela Martínez, especializado en asesoramiento jurídico para facilitar la exportación y expansión internacional de productos sorianos.

También estará Heroína Punk, impulsado por Andrea San Andrés, una plataforma digital orientada al bienestar personal, la gestión emocional y el desarrollo creativo; el proyecto de diseño de Francisco Abril, dedicado a la creación y comercialización de piezas decorativas de madera personalizadas.

Asimismo, EXdaTEC, de Lorena Gutiérrez, estará entrado en la internacionalización empresarial mediante servicios de asesoría y externalización comercial y de marketing internacional.

El jurado valorará aspectos como el grado de innovación, la aplicación de tecnología, el nivel de desarrollo del producto o servicio, la escalabilidad del modelo de negocio, la capacidad del equipo promotor y el impacto social, económico y ambiental de cada propuesta.

Así, el jurado prestará especial atención al potencial de crecimiento de las ideas y a la capacidad de sus impulsores para convertirlas en proyectos empresariales viables. Tras la deliberación, prevista a partir de las 13.00 horas, se entregará un premio único de 2.000 euros al mejor proyecto emprendedor.

La jornada incluirá además un espacio de networking bajo el lema 'Alianzas estratégicas', concebido para favorecer la colaboración entre emprendedores, empresas e instituciones, y finalizará con un aperitivo de cortesía.