Más de 200 alumnos de Soria emprenden en su escuela de la mano de la Cámara

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

"Llevamos casi el curso entero trabajando para elaborar todo esto. Y no ha sido fácil, porque hay que coordinarse entre muchos y organizarse, pero estamos contentos con el resultado", comentaron con toda la seriedad que implica la creación de una empresa algunos de los escolares que han participado en el programa Emprender en mi escuela, que esta mañana tuvo su culmen con un mercadillo en el que las ocho cooperativas creadas, de un total de siete colegios de la provincia, trataron de vender sus productos, como cualquier otra iniciativa empresarial. Camisetas impresas, llaveros, colgantes, sacos térmicos... una infinidad de objetos manufacturados y fruto de la imaginación.

"Hay que enseñarles a que tienen que ser personas autónomas, trabajen para ellos mismos, para una empresa o para la administración", aseguró Ignacio Latorre, plenario de la Cámara de Comercio, quien organiza esta actividad desde hace ya ocho años, junto con la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Soria y la colaboración de la Dirección Provincial de Educación y de Valnalón.

En el proyecto, que acerca el emprendimiento al alumnado de Primaria y Educación Especial a través de la creación y gestión de cooperativas escolares, fomentando el emprendimiento en las aulas, participan este año 216 alumnos que han creado ocho cooperativas escolares con el asesoramiento de 26 docentes implicados.

Latorre, quien agradeció a las instituciones, el apoyo, con la petición de que siga adelante, indicó que ya van viendo resultados, no de los más pequeños, porque el programa lleva activo ocho años, pero sí de otros de este tipo en Formación Profesional. "Estamos teniendo algún caso después de estas iniciativas, que van a los semilleros, se interesan, y recibimos ciertas solicitudes en las que vemos que hay ese interés. Ese es el objetivo, poder desarrollar una actividad laboral, con un impulso que han aprendido desde una actividad como ésta", recalcó.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, valoró la importancia de que desde "tan pequeños, desde edades tan tempranas, podemos reafirmar esos cimientos". Destacó que los escolares llegan al final del programa en el que tienen que formar una cooperativa, colaborar entre ellos, generar el producto e ir a venderlo, "hacer lo que es una empresa".

También la concejala Gloria Gonzalo elogió el programa y ensalzó el "impresionante trabajo de la de la Cámara que sólo con cómo se lo explican, dan ganas de emprender".

Como representante de la Junta y la Dirección Provincial de Educación, el secretario territorial, Rafael Medina, reafirmó la apuesta del Gobierno de Castilla y León por una educación emprendedora, "y si hay algo que demuestra que funciona y su importancia es precisamente el encuentro que hoy nos nos reúne aquí", mencionó sobre el mercadillo. "Han tenido una experiencia real, han constituido una empresa, han tenido sus problemas, sus dudas, de gestión, de organización y todo eso lo han llevado a efecto", valoró.

El programa Emprender en mi escuela fomenta además valores vinculados al compromiso social y la solidaridad. Varias de las cooperativas destinarán parte de sus beneficios a entidades sociales y proyectos solidarios como Pedalovida, Cáritas Diocesana de Soria, la Asociación Española del Síndrome CDG o iniciativas de apoyo escolar en Senegal y Ecuador.

Los centros participantes este año son CEIP Gerardo Diego, de Golmayo, con la cooperativa “El Gerardito”; Trilema Soria, con la cooperativa “Made in Trilema”; CRA Pinares Sur, de Casarejos y El Royo, con la cooperativa “Minimanitas de Pinares”; Colegio Calasancio, de Almazán, con la cooperativa “Lavanda Kids Lab”; CEE Santa Isabel, de Soria, con la cooperativa “Made in Santa”; CRA Campos de Gómara, con la cooperativa “Gómara 3D”, y Colegio Santa Teresa de Jesús – Escolapias Soria, con la cooperativa “Escooperativa”.