Patrimonio avala el Plan Director del yacimiento de Numancia para la próxima década

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural ha dado este jueves luz verde el Plan Director de Numancia 2026, el documento que definirá durante la próxima década las actuaciones de investigación, conservación, gestión y difusión del principal yacimiento arqueológico de Castilla y León. El plan, redactado en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Celtiberia Soriana que impulsa la Diputación Provincial de Soria, plantea nuevas campañas de estudio, actuaciones de mejora para visitantes y la ampliación de la protección del entorno arqueológico de Numancia y el cerco romano.

La Comisión considera que el documento se ajusta a la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León y destaca que se trata de una propuesta "técnicamente bien fundamentada" que permitirá articular las labores de conservación, investigación y puesta en valor del enclave durante los próximos diez años, informa Ical.

El plan se estructura en tres grandes bloques. El primero recopila y actualiza toda la documentación histórica, arqueológica y gráfica existente sobre Numancia, desde las primeras excavaciones documentadas en 1803 hasta la actualidad. El segundo realiza un diagnóstico del estado de conservación de los principales elementos del yacimiento, incluidos murallas, calles, estructuras subterráneas, edificios históricos y espacios visitables. Por su parte, el tercero establece las actuaciones que deberán desarrollarse a corto, medio y largo plazo para afrontar los retos detectados.

Entre las medidas previstas figura una nueva estrategia arqueológica basada en técnicas no invasivas que permita avanzar en el conocimiento de las amplias zonas del cerro que permanecen sin excavar. Para ello, se plantea la realización de prospecciones geofísicas, magnéticas y de resistividad con el objetivo de obtener una planimetría completa de la antigua ciudad sin necesidad de intervenir de forma destructiva sobre el subsuelo.

El documento también prioriza la conservación de los elementos más visibles y visitados del yacimiento, así como las actuaciones relacionadas con la seguridad y la accesibilidad. En este sentido, establece que tendrán preferencia las intervenciones destinadas a mejorar los recorridos de visita, consolidar estructuras existentes y completar actuaciones ya iniciadas antes de emprender nuevos proyectos.

Otro de los apartados destacados es el programa de puesta en valor, que contempla la mejora de itinerarios, la eliminación de elementos degradantes para la imagen del yacimiento y la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la interpretación y divulgación de los restos arqueológicos. El plan plantea además la creación de una comisión interadministrativa destinada a reforzar la coordinación entre las distintas administraciones implicadas en la gestión del enclave.

La propuesta incorpora igualmente medidas para adaptar la gestión del yacimiento a los efectos del cambio climático y abre la puerta a una revisión de su actual ámbito de protección. En concreto, plantea la creación de una zona de amortiguamiento de aproximadamente cuatro kilómetros alrededor de Numancia con el fin de preservar sus valores paisajísticos y evitar impactos que puedan afectar a la percepción del conjunto arqueológico.

Además, el documento propone estudiar la ampliación de la delimitación actual del Bien de Interés Cultural para incorporar otros enclaves de interés arqueológico vinculados al conjunto numantino, entre ellos los yacimientos de La Vega, Valdelilo y Caracierzo-Valdeherros, así como la ermita de los Santos Mártires y diversas áreas comprendidas entre el Cerro de la Muela y el Cerco Romano de Garray. Según recoge el plan, esta ampliación permitiría dotar de una mayor cohesión territorial al conjunto patrimonial y reforzar su protección jurídica.

La Comisión acordó remitir ahora el documento a la Dirección General de Patrimonio Cultural para la emisión del informe correspondiente y recomendó estudiar la adecuación del ámbito de protección a los nuevos restos identificados en los últimos años, además de justificar técnicamente la futura zona de amortiguamiento prevista en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León. También consideró conveniente la elaboración de un plan de autoprotección específico para el yacimiento.