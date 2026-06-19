Las ovejas de los últimos trashumantes de Soria cruzan la ciudad

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El rebaño de los hermanos Pérez de Navabellida, considerados los últimos ganaderos trashumantes de merino de toda la provincia de Soria, ha cruzado en la mañana de este viernes la capital soriana para regresar a su pueblo natal en Tierras Altas, en el marco de la decimosexta edición de Somos Trashumantes, una de las citas culturales y turísticas más singulares de la provincia de Soria y una iniciativa que busca acercar al público la cultura pastoril, la trashumancia y la importancia ambiental de la ganadería extensiva.

Desde hoy y hasta el domingo los participantes podrán acompañar al ganado por algunos de los paisajes más representativos del norte soriano, atravesando enclaves de gran valor natural e histórico como Garray, Numancia, los robledales del Zarranzano, el acebal de Garagüeta o la Sierra de Alba hasta llegar finalmente a Navabellida. Además de convivir con los pastores y compartir la experiencia trashumante, el programa incluirá actividades vinculadas a la cultura y gastronomía tradicional pastoril y culminará con la Fiesta de la Trashumancia el día de llegada a Navabellida.

Más allá de su valor cultural y etnográfico, Somos Trashumantes quiere poner en valor la figura de los Hermanos Pérez y la importancia medioambiental del pastoreo extensivo y la trashumancia, fundamentales para la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de pastos y vías pecuarias y la prevención de incendios forestales.