Los últimos trashumantes de Soria dicen adiós

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Mancomunidad de Tierras Altas de Soria celebrará los próximos 19, 20 y 21 de junio la decimosexta edición de Somos Trashumantes, una de las citas culturales y turísticas más singulares de la provincia de Soria y una iniciativa que busca acercar al público la cultura pastoril, la trashumancia y la importancia ambiental de la ganadería extensiva.

Coincidiendo con las vísperas de San Juan y el solsticio de verano, el evento volverá a recorrer la histórica Cañada Real Soriana Oriental acompañando al rebaño de los hermanos Pérez de Navabellida, considerados los últimos ganaderos trashumantes de merino de toda la provincia de Soria.

Después de más de cincuenta años trashumando desde las Tierras Altas sorianas hasta las dehesas del sur peninsular, siguiendo los pasos de generaciones de pastores serranos, todo apunta a que ésta será muy probablemente la última trashumancia que realicen antes de iniciar su jubilación, lo que convierte esta edición en una cita especialmente simbólica y emotiva.

Durante tres jornadas, los participantes podrán acompañar al ganado por algunos de los paisajes más representativos del norte soriano, atravesando enclaves de gran valor natural e histórico como Garray, Numancia, los robledales del Zarranzano, el acebal de Garagüeta o la Sierra de Alba hasta llegar finalmente a Navabellida. Además de convivir con los pastores y compartir la experiencia trashumante, el programa incluirá actividades vinculadas a la cultura y gastronomía tradicional pastoril y culminará con la Fiesta de la Trashumancia el día de llegada a Navabellida.

Detalle del camino de los trashumantes.HDS

Más allá de su valor cultural y etnográfico, Somos Trashumantes quiere poner en valor la figura de los Hermanos Pérez y la importancia medioambiental del pastoreo extensivo y la trashumancia, fundamentales para la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de pastos y vías pecuarias y la prevención de incendios forestales.

Con esta nueva edición, la Mancomunidad de Tierras Altas reafirma su compromiso con la conservación y divulgación de un patrimonio cultural y ambiental único, así como con el reconocimiento a quienes han mantenido viva durante décadas una tradición esencial para comprender la historia y el paisaje de Soria.

Las plazas son limitadas y las preinscripciones podrán realizarse hasta el próximo 9 de junio a través de la Mancomunidad de Tierras Altas, en el teléfono 975 398 073, de lunes a viernes de 09:00 a 14:30 horas.