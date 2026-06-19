Soria Ya le dice a Carlos Martínez sobre las fiestas de los políticos: "Hay que trabajar más"

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La propuesta del portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León y secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, de que los procuradores puedan ausentarse de las Cortes en las fiestas locales no le gusta a Soria Ya. «Habrá que trabajar después de seis meses con el Parlamento regional prácticamente paralizado», aseguró el procurador sorianista, Ángel Ceña.

«Habrá que trabajar cuanto más mejor y cuanto antes mejor», enfatizó el soriano, a menos de una semana de que comiencen las fiestas de San Juan de Soria, el próximo miércoles.

«Nos fastidia ir el Viernes de Toros a las Cortes, pero si hay que ir, habrá que ir», recalcó Ceña, dejando un mensaje muy claro al secretario general de los socialistas de Castilla y León, que quiere que a los procuradores se les permita ausentarse en las fiestas locales de sus lugares de origen, y así lo propuso el jueves en la reunión de la Junta de Portavoces.

Las Cortes ya se rigen por el calendario laboral nacional y autonómico, además de por las dos fiestas locales de Valladolid, donde se ubica su sede.