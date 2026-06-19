Soria Ya le dice a Carlos Martínez sobre las fiestas de los políticos: "Hay que trabajar más"
Ángel Ceña asegura que tras seis meses con las Cortes "prácticamente paralizadas, hay que trabajar cuanto antes mejor"
La propuesta del portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León y secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, de que los procuradores puedan ausentarse de las Cortes en las fiestas locales no le gusta a Soria Ya. «Habrá que trabajar después de seis meses con el Parlamento regional prácticamente paralizado», aseguró el procurador sorianista, Ángel Ceña.
Castilla y León
Martínez pide que los procuradores puedan ausentarse de las Cortes en las fiestas locales
Ricardo García
«Habrá que trabajar cuanto más mejor y cuanto antes mejor», enfatizó el soriano, a menos de una semana de que comiencen las fiestas de San Juan de Soria, el próximo miércoles.
«Nos fastidia ir el Viernes de Toros a las Cortes, pero si hay que ir, habrá que ir», recalcó Ceña, dejando un mensaje muy claro al secretario general de los socialistas de Castilla y León, que quiere que a los procuradores se les permita ausentarse en las fiestas locales de sus lugares de origen, y así lo propuso el jueves en la reunión de la Junta de Portavoces.
Las Cortes ya se rigen por el calendario laboral nacional y autonómico, además de por las dos fiestas locales de Valladolid, donde se ubica su sede.