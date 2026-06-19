En imágenes: homenaje a los docentes jubilados

El acto es un reconocimiento a quien ha dedicado su carrera al servicio de la educaciónMONTESEGUROFOTO

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La Residencia del Instituto de Educación Secundaria (IES) Politécnico acogió esta mañana el acto de reconocimiento a los docentes que finalizan su etapa profesional durante el curso escolar 2025-2026. La Dirección Provincial de Educación organizó este encuentro para rendir homenaje a 30 profesores que ponen fin a una trayectoria dedicada a la enseñanza y a la educación de varias generaciones de alumnos.

El reconocimiento reunió a profesionales de distintos cuerpos educativos: 15 maestros, 13 profesores de Enseñanza Secundaria, un docente de Música y Artes Escénicas y dos profesores técnicos de Formación Profesional. Todos ellos recibieron el agradecimiento por los años de trabajo, compromiso y dedicación dentro del sistema educativo.

En representación de los homenajeados intervino Teresa Fresno, profesora y directora del IES Santa Catalina de El Burgo de Osma durante 19 años, desde 2007 hasta 2026. Su intervención recorrió las distintas etapas de su carrera, recordando la transformación de la enseñanza a lo largo del tiempo y compartiendo experiencias y anécdotas que reflejan una vida vinculada a la educación.

El acto estuvo presidido por la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, acompañada por el director provincial de Educación, J. Alfredo de Pablo. Durante el encuentro se puso en valor la aportación de los docentes jubilados a la construcción de una educación de calidad y al desarrollo personal y académico de miles de estudiantes. La jornada concluyó compartiendo un vino español entre los homenajeados, rememorando una carrera profesional marcada por la vocación, la enseñanza y el servicio a la comunidad educativa.