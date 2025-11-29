‘Bodas de plata’ para el Instituto Santa Catalina, «referente» educativo en El Burgo de Osma

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Día de celebración en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Santa Catalina de El Burgo de Osma con motivo del aniversario del traslado del antiguo edificio, hoy convertido en balneario, a sus actuales dependencias. El acto contó, entre otros, con la presencia de la consejera de Educación de la Junta, la soriana Rocío Lucas, y el presidente de la Diputación, Benito Serrano, antiguo alumno y exprofesor del centro. Lucas quiso destacar el papel del centro como «referente» educativo en la comarca y su apuesta por la calidad, la innovación y la internacionalización.

«Es un centro de referencia que cuenta hoy con más de 400 alumnos cursando sus estudios», explicó la consejera destacando su apuesta por «la innovación educativa» y la «atención a la diversidad y la inclusión». Lucas puso en valor también la «gran trayectoria curricular» del Santa Catalina en programas de intercambio como el Erasmus Plus y su decidida apuesta por la «internacionalización» siendo referencia en los intercambios con países como Francia y Canadá.

Esas decisiones marcadas desde el centro han supuesto «un plus» en la calidad educativa y abanderar la educación en idiomas ya que dispone de una sección bilingüe y una sección de la Escuela Oficial de Idiomas de Soria. «Sumado a otros proyectos ha permitido que siga atrayendo a jóvenes» comentó la consejera apuntando también a la suma en los últimos años de una apuesta por la FP que cuenta ya con 50 alumnos de familias como la gestión administrativa, la electromecánica o la logística y «con una proyección de crecer en el futuro».

«Es un día de celebración y de felicitar, de seguir apostando por una educación que es referente y por el papel del Santa Catalina dentro de la Educación de Castilla y León y su posición como número uno en PISA a nivel nacional y dentro de los 10 mejores a nivel mundial», concluyó Lucas.

El acto también fue especial para el presidente de la Diputación, Benito Serrano, que fue alumno del Santa Catalina y posteriormente, profesor del centro. «Lo primero es felicitar al centro por mantener durante 25 años la apuesta por la educación de calidad en el medio rural», indicó remarcando una educación enfocada a «ayuda» tanto a la comarca como a los sectores productivos que conviven en el territorio.

Serrano recordó su experiencia al llegar al centro y su vuelta como profesor. «Por aquí han estado muchas generaciones, pero se mantiene una apuesta por la educación de calidad, se renuevan los objetivos y se sostienen como referente para el pueblo y la comarca».