‘Bodas de plata’ para el Instituto Santa Catalina, «referente» educativo en El Burgo de Osma

Celebración de los 25 años de traslado de un centro que hoy acoge a unos 400 alumnos con un papel destacado de la innovación, la internacionalización y la FP

Autoridades y profesores ayer durante el acto celebrado en el Santa Catalina.

Autoridades y profesores ayer durante el acto celebrado en el Santa Catalina.

José Sosa
Soria

Día de celebración en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Santa Catalina de El Burgo de Osma con motivo del aniversario del traslado del antiguo edificio, hoy convertido en balneario, a sus actuales dependencias. El acto contó, entre otros, con la presencia de la consejera de Educación de la Junta, la soriana Rocío Lucas, y el presidente de la Diputación, Benito Serrano, antiguo alumno y exprofesor del centro. Lucas quiso destacar el papel del centro como «referente» educativo en la comarca y su apuesta por la calidad, la innovación y la internacionalización.

«Es un centro de referencia que cuenta hoy con más de 400 alumnos cursando sus estudios», explicó la consejera destacando su apuesta por «la innovación educativa» y la «atención a la diversidad y la inclusión». Lucas puso en valor también la «gran trayectoria curricular» del Santa Catalina en programas de intercambio como el Erasmus Plus y su decidida apuesta por la «internacionalización» siendo referencia en los intercambios con países como Francia y Canadá.

Esas decisiones marcadas desde el centro han supuesto «un plus» en la calidad educativa y abanderar la educación en idiomas ya que dispone de una sección bilingüe y una sección de la Escuela Oficial de Idiomas de Soria. «Sumado a otros proyectos ha permitido que siga atrayendo a jóvenes» comentó la consejera apuntando también a la suma en los últimos años de una apuesta por la FP que cuenta ya con 50 alumnos de familias como la gestión administrativa, la electromecánica o la logística y «con una proyección de crecer en el futuro».

«Es un día de celebración y de felicitar, de seguir apostando por una educación que es referente y por el papel del Santa Catalina dentro de la Educación de Castilla y León y su posición como número uno en PISA a nivel nacional y dentro de los 10 mejores a nivel mundial», concluyó Lucas.

El acto también fue especial para el presidente de la Diputación, Benito Serrano, que fue alumno del Santa Catalina y posteriormente, profesor del centro. «Lo primero es felicitar al centro por mantener durante 25 años la apuesta por la educación de calidad en el medio rural», indicó remarcando una educación enfocada a «ayuda» tanto a la comarca como a los sectores productivos que conviven en el territorio.

Serrano recordó su experiencia al llegar al centro y su vuelta como profesor. «Por aquí han estado muchas generaciones, pero se mantiene una apuesta por la educación de calidad, se renuevan los objetivos y se sostienen como referente para el pueblo y la comarca». 

