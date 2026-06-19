Estas son las ideas de este año del Impulsa Startup y así transcurrió el Demo Day de la Cámara de Comercio

El jurado delibera antes de dar a conocer el ganador de este añoMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La tercera edición del programa Impulsa Startup ya tiene ganador. El proyecto Soria Systems, creado por los emprendedores sorianos Alejandro Cano, Alejandro Utrilla y Daniel Bozal, fue elegido como la iniciativa más destacada tras la celebración del Demo Day, una jornada en la que los participantes presentaron sus propuestas ante el jurado en el Espacio de Trabajo Colaborativo de Soria. Los tres impulsores, formados en ADE, afrontan ahora el reto de convertir esta idea en una empresa de la que serán socios.

La propuesta premiada apuesta por ayudar a las pequeñas y medianas empresas en su proceso de transformación digital mediante herramientas basadas en inteligencia artificial y soluciones adaptadas a las características de cada negocio. Su objetivo es facilitar la mejora de los procesos internos, aumentar la productividad y ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento. El reconocimiento incluye un premio económico de 2.000 euros y supone un impulso para un proyecto que ya ha comenzado a trabajar con varias pymes interesadas en sus servicios.

A lo largo de la jornada también se presentaron el resto de proyectos participantes, desarrollados durante las nueve sesiones de formación del programa. En esta edición han tomado parte estos proyector de emprendimiento:

Visoria , una propuesta de aplicaciones y entornos digitales en 3D para sectores como el inmobiliario o el diseño

, una propuesta de aplicaciones y entornos digitales en 3D para sectores como el inmobiliario o el diseño Broto , un proyecto de economía circular que transforma excedentes de madera en kits educativos de huerto urbano

, un proyecto de economía circular que transforma excedentes de madera en kits educativos de huerto urbano Vellat , una plataforma tecnológica para la contratación de servicios estéticos bajo demanda.

, una plataforma tecnológica para la contratación de servicios estéticos bajo demanda. Heroína Punk , una plataforma digital orientada al bienestar personal y el desarrollo creativo

, una plataforma digital orientada al bienestar personal y el desarrollo creativo Abril , un proyecto de diseño y comercialización de piezas decorativas de madera impulsado por Francisco Abril

, un proyecto de diseño y comercialización de piezas decorativas de madera impulsado por Francisco Abril EXdaTEC, idea especializada en asesoría y externalización comercial para la internacionalización de empresas sorianas.

Todas las propuestas comparten un denominador común: aportar soluciones innovadoras a necesidades reales desde Soria y con potencial de crecimiento.