Nuevos avisos de la Aemet para Soria, el sábado por tormentas y domingo y lunes por ola de calor

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El verano llega oficialmente en la mañana de este domingo y lo hace en un fin de semana cargado de avisos para Soria. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activo uno amarillo para este sábado por tormentas, y sendos avisos por altas temperaturas en la ola de calor para domingo y lunes. De momento, eso sí, la barrera de los 40 grados se queda cerca pero no se llega a alcanzar ni en los pueblos de Soria habitualmente más cálidos.

Los avisos por tormentas del viernes se cumplieron sin grandes precipitaciones en cuanto a cantidad y ninguna de las estaciones automáticas de la Aemet en Soria llegó a los cinco litros por metro cuadrado. No obstante en la autovía A-15 a la altura de Lubia -precisamente estación sin datos- por la tarde-noche llegaron a caer bolas de granizo como ciruelas, con coches refugiados bajos algunos de los puentes y otros en caravana a 40 kilómetros por hora tratando de llegar a Soria. Fue tan puntual como brutal.

Este sábado será el último día completo de primavera en 2026 y se despedirá también con tormentas. Toda la provincia de Soria está bajo aviso de nivel amarillo. Y todo lo que le rodea salvo el norte de Guadalajara, así que habrá que ser prudente en los desplazamientos.

El aviso comienza a las 14.00 y se prolonga hasta la medianoche, aunque algunos modelos de radar señalan el período de las 16.00 a las 21.00 horas puede ser el más tempestuoso, especialmente en el centro y el este. La Aemet avisa además de que "localmente pueden ir con chubascos fuertes, granizo y rachas muy fuertes de viento". Las temperaturas entrarán dentro de lo lógico para estas fechas, con la capital por ejemplo a 16 grados de mínima y 33 de máxima.

Para el domingo se activa el aviso por altas temperaturas motivada por la ola de calor aunque ya no aparecen apenas probabilidades de lluvia. San Esteban de Gormaz se irá hasta los 38 grados, Soria a 36, Almazán a 37, una Ólvega más fresca a 35... En definitiva, que habrá pueblos de Soria con temperaturas de 'fiebre'.

Más de lo mismo para el lunes, cuando suben incluso un grado las máximas dejando en el borde de los 39 a zonas como la Ribera del Duero o la del Jalón. Así se mantendrá al menos martes y miércoles, si bien la Aemet sólo emite avisos a tres días vista y por tanto no llegan hasta esas fechas. El miércoles puede caer alguna lluvia leve.

Mención aparte merece la madrugada del martes. En las previsiones de la Aemet hay localidades sorianas cuyas mínimas no bajarán de 20 grados. El verano llega el día 21, para el paso del 22 al 23 ya vivirán la primera 'noche tropical'. Ahora sí, todo parece indicar que se puede guardar la ropa de entretiempo.