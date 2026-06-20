Montes de Soria reclama a la Consejería de Medio Ambiente la creación de la Red de Parques Micológicos de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Montes de Soria, que gestiona el parque micológico más grande de España, reclamó a la Consejería de Medio Ambiente la creación de la Red de Parques Micológicos de Castilla y León que permita coordinar el trabajo de los espacios ya existentes en la Comunidad, compartir experiencias y afrontar de forma conjunta los principales retos del sector. La petición llega en un momento en el que Castilla y León cuenta ya con cuatro parques micológicos declarados en Soria, Salamanca, Palencia y Zamora, mientras se plantean nuevos proyectos en otras provincias como Ávila y Segovia.

El director técnico y gerente de Montes de Soria, José Antonio Vega, defendió que la Comunidad ha alcanzado un grado de desarrollo suficiente para dar el paso hacia una estructura de coordinación regional. "Ya es hora de poner en funcionamiento la Red de Parques Micológicos de Castilla y León", sostuvo Vega, quien recordó que esta reivindicación lleva años sobre la mesa y cobró aún más sentido con la incorporación progresiva de nuevos territorios a la red de espacios regulados de la Comunidad, como informa Ical.

En su opinión, la futura red permitiría trabajar conjuntamente en aquellas materias que afectan por igual a todos los parques, desde la promoción del recurso micológico hasta la búsqueda de soluciones frente a problemas compartidos relacionados con la gestión forestal, la regulación de la recolección o la conservación de los hábitats productivos. "Podemos fortalecernos a través de una red regional y trabajar de forma conjunta en aquellas líneas que son de interés común y en las problemáticas comunes que podamos tener los parques de la Comunidad", argumentó.

La propuesta parte además del mayor parque micológico de España. Tras las incorporaciones realizadas este año, Montes de Soria alcanzó una superficie regulada de 168.873 hectáreas, una dimensión que continúa muy por encima del resto de espacios similares existentes en Castilla y León. El parque de Salamanca (Sierra de Francia) ronda las 57.000 hectáreas, el de Zamora supera las 21.000 y el de Velilla del Río Carrión, en Palencia, cuenta con unas 14.000.

Montes de Soria ha incorporado este año 1.671 nuevas hectáreas distribuidas en dos zonas de la provincia. Por un lado, sumó 944 hectáreas pertenecientes a la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Herreros. Por otro, incorporó 727 hectáreas de montes propiedad de la Comunidad de Vecinos de Inés, en el término municipal de San Esteban de Gormaz.

"No buscamos un objetivo de superficie ni un número de socios", aseguró para explicar, después, que la incorporación de nuevos territorios responde siempre a solicitudes planteadas por los propios propietarios forestales y se analiza posteriormente en los órganos de gobierno de la asociación.

El responsable de Montes de Soria precisó que la finalidad es ayudar a gestionar y poner en valor el recurso micológico, así como ofrecer herramientas frente a problemas concretos como la recolección ilegal, la falta de regulación o la necesidad de integrar determinados montes dentro de una superficie continua señalizada y vigilada.

Campaña de primavera

El gerente del Parque Micológico Montes de Soria realizó un balance sobre la campaña de primavera que definió como "irregular". Las condiciones meteorológicas provocaron importantes diferencias entre especies y momentos de producción, alternando periodos especialmente favorables con otros en los que la falta de precipitaciones limitó el desarrollo de los hongos.

Vega detalló que la temporada comenzó con retraso para la afloración de los marzuelos, cuya aparición se desplazó hasta marzo cuando en años anteriores ya podían encontrarse a finales de enero o durante febrero. Ese retraso tuvo reflejo inmediato en la expedición de permisos de recolección, que también se concentró más tarde de lo habitual.

Tras los marzuelos llegó una campaña de colmenillas prácticamente testimonial. Vega explicó que la producción resultó "casi nula" debido a la interrupción de las lluvias, que frenó el desarrollo de una de las especies más esperadas de la primavera.

Por el contrario, los perrechicos protagonizaron una de las mejores campañas de los últimos años, especialmente en la comarca de Tierras Altas, donde se registraron producciones muy abundantes. A ellos se sumaron senderillas, champiñones silvestres y otras especies primaverales que aparecieron en distintos puntos de la provincia, aunque con resultados desiguales según las zonas.

La comarca de Tierras Altas concentró algunas de las mejores producciones, mientras que áreas como la Sierra Cebollera registraron una actividad más discreta. También se observó la aparición de seta de cardo y un primer brote de boletus pinícola que despertó buenas expectativas.

No obstante, el aumento de las temperaturas y la ausencia de precipitaciones durante buena parte de mayo terminaron frenando la evolución de muchas especies. "Ha habido momentos de bastante producción de algunas especies y otros en los que una de las variables no ha estado en el nivel óptimo", resumió Vega.

La evolución de los permisos refleja esa irregularidad. A fecha de hoy, Montes de Soria ha expedido 6.399 permisos frente a los 6.736 contabilizados en las mismas fechas de 2025. Las diferencias fueron especialmente visibles en algunos meses. En febrero se registraron 1.191 permisos frente a los 1.615 del año anterior debido al retraso de la fructificación de marzuelos. Marzo, sin embargo, recuperó parte de la actividad con 1.455 autorizaciones frente a las 1.370 de 2025. Abril volvió a situarse por debajo de los niveles del pasado año, con 861 permisos frente a 1.513, mientras que mayo experimentó el comportamiento contrario y alcanzó las 2.161 autorizaciones frente a las 1.554 del ejercicio precedente. En junio mantiene por ahora cifras prácticamente idénticas.

Pese a esos altibajos, la asociación considera que el interés por la actividad micológica se mantiene estable y muy vinculado a la evolución de las distintas campañas productivas.

“Las tormentas registradas durante las últimas semanas han devuelto además parte del optimismo al sector. Aunque se produjeron de forma muy localizada, dejaron precipitaciones importantes en algunas zonas e incluso episodios de granizo que pueden favorecer la aparición de nuevas especies estivales”, dijo.

Vega destacó que estas lluvias podrían propiciar durante las próximas semanas la fructificación de amanita cesárea, boletus aereus y boletus aestivalis, especialmente en robledales y encinares. "Las tormentas van a tener su fruto", afirmó.

Mientras los aficionados permanecen pendientes de la evolución meteorológica y de la posibilidad de que el verano deje nuevas producciones, Montes de Soria centrará su actividad en la preparación de la próxima campaña otoñal. La asociación trabaja ya en la organización de Micotur, actividades divulgativas, talleres de cocina y distintas acciones de promoción vinculadas al recurso micológico.

Entre ellas figuran las exposiciones instaladas en las Casas del Parque de la Laguna Negra y del Cañón del Río Lobos, dos de los espacios naturales más visitados de la provincia y de Castilla y León. Los visitantes podrán conocer la muestra ‘Conocer para no confundir’ y varias vitrinas con ejemplares micológicos liofilizados, una iniciativa con la que la asociación pretende aprovechar la elevada afluencia turística del verano para atraer nuevos visitantes durante el otoño, la época de mayor actividad micológica en la provincia.