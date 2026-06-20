La Confederación del Ebro advierte de "crecidas súbitas" en cauces menores por las tormentas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Pamplona Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de "crecidas súbitas" en barrancos y cauces menores durante la tarde de este sábado en la mitad occidental y el Sistema Ibérico de la Cuenca del Ebro debido a las tormentas y lluvias intensas. Un aviso que afecta a Cantabria, Castilla y León (Burgos y Soria), País Vasco (Álava), Navarra, La Rioja y Aragón (Zaragoza).

La entidad hace este aviso como consecuencia de los avisos naranjas activados por la AEMET por el pronóstico de lluvias intensas (de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora) en el norte de la provincia de Burgos y amarillos por posibles tormentas y lluvias intensas (de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora) en el resto de la mitad occidental de la cuenca del Ebro y el Sistema Ibérico, informa Europa Press.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com). En todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.