Ocho sorianos represaliados de la guerra vuelven a casa «con dignidad» 90 años después

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

«Con dignidad y cariño», ocho represaliados sorianos de la Guerra Civil vuelven a casa 90 años después de ser fusilados y mal enterrados en el cementerio de Las Casas. Se cierra un círculo, en un acto de reencuentro y reparación, «nada más», como se puso de manifiesto en el acto de entrega de sus restos, organizado por Recuerdo y Dignidad, la asociación memorialista que ha hecho posible la exhumación de esos primeros ocho identificados del cementerio de Las Casas, y muchos más, cuya fosa excavó en 2023. Es ahora cuando esos restos pueden ser recogidos por las familias, ya identificados, gracias a la colaboración de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Ayer se dio solución a un duelo retenido durante generaciones.

De Deza, Pozalmuro y Mazalvete. Todos han estado compartiendo fosa durante cerca de 90 años y ahora regresarán a su lugar de origen, de donde se los llevaron por sus ideales izquierdistas y republicanos, algunos también por meras confusiones pues interpretaban reuniones de venta de ganado con encuentros clandestinos.

Así lo pusieron de manifiesto las familias en un acto muy emotivo y concurrido que tuvo lugar en el centro cultural Santa Clara. Un punto que no fue elegido al azar pues lo que hoy es zona de esparcimiento, en su momento fue campo de concentración y lugar de penurias para muchos. «Un infierno», lo resumió el presentador de la ceremonia de entrega, Víctor García.

Los familiares, algunos llegados desde lejos, recordaron a sus bisabuelos, abuelos, padres, tíos, y celebraron el día en que «se cierra el círculo» y recuperan los restos de sus seres queridos.

Maestros, agricultores, el regente del bar, todos con una historia común, su final en el paredón y en la fosa de Las Casas, la segunda más grande de la provincia de Soria, donde Recuerdo y Dignidad estima que habrá «unos cien cuerpos», la mayoría fusilados entre 1936 y 1939, casi todos sorianos. Los restos entregados a las familias son de las primeras ocho personas identificadas.

Hasta Deza serán llevadas tres de ellas, del total de 20 asesinadas en el pueblo, 17 de las cuales están en el cementerio de Las Casas, «enterradas clandestinamente». Una de ellas, Benito Alejandre, dejó ocho hijos, y su mujer acudió incansable a la Guardia Civil para reclamar a su marido, con el riesgo que ello conllevaba, como contó su nieta en el entrañable acto en Santa Clara.

De Pozalmuro eran otros tres de los represaliados que por fin regresan ahora. Evaristo Forcén, maestro republicano, «un hombre bueno, inteligente, que falleció en septiembre de 1936 por sus ideales». Así lo dio a conocer su familia, que se desplazó desde Palma de Mallorca para asistir al acto, que contó también con representación de las instituciones sorianas, todo ello amenizado con actuaciones musicales.

Los restos de otras dos personas irán a Mazalvete, de donde salieron para acabar en Las Casas. Agapito y Deogracias Domínguez, dos hermanos, que fueron detenidos cuando segaban los campos.

La fosa en la que se hallaron los cuerpos de estas ocho personas fusiladas está judicializada desde el inicio de las intervenciones y se mantiene el secreto de sumario, no obstante, con el permiso pertinente del Tribunal de Instancia y Sección Civil y de Instrucción número 1 de Soria, como recalcó Recuerdo y Dignidad, se efectuó la entrega de restos a las familias, así como las informaciones de estas primeras identificaciones.

La comparativa de ADN ha sido realizada por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, a petición del juzgado de Soria.

La Asociación Recuerdo y Dignidad, que preside Iván Aparicio, quiso realizar un particular agradecimiento a todo el equipo de voluntariado de la entidad, así como al Ayuntamiento de Soria, Junta de Castilla y León y Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por su colaboración en este proceso.