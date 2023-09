Pilar Pérez Soler Soria

La asociación memorialista de Soria Recuerdo y Dignidad continúa este viernes 22 de septiembre con la exhumación de cuerpos en la fosa común del cementerio de Las Casas: hasta 34 cuerpos puede contener esta fosa, la segunda mayor de la provincia de Soria, después de la de Matas de Lubia, si bien en este caso está localizada pero sin intervención.

Se trata de la segunda exhumación en Las Casas tras los primeros trabajos de prospección en finales de mayo, cuando se hallaron varias fosas comunes y se exhumaron los restos mortales de siete personas, víctimas del franquismo, con presencia judicial. En esta segunda fase se procederá a la exhumación del resto de cuerpos encontrados durante la prospección, aunque se espera hallar un número superior durante la exhumación. «En aquella prospección se delimitó la fosa para conocer la magnitud. Se exhumaron siete cuerpos pero una vez que profundizamos, debajo no había nada. El resto están en una zona anexa, junto a la primera fosa. Pensamos que habrá 34, contando los siete primeros, pero hasta que no exhumemos todo no lo sabemos con exactitud», afirma Sherezade Benito Menéndez, de Recuerdo y Dignidad.

¿Por qué 34? La exhumación de esta fosa común es la culminación de 15 años de investigación, basada en documentación archivística y el libro La represión en Soria, de Antonio Hernández, donde aparecen esos desaparecidos. El tercer pilar para localizar estos enterramientos clandestinos y poner nombre a los asesinados han sido los testimonios orales de familiares y de vecinos de Las Casas, lo que ha sido «fundamental» en este caso. De este modo, se sabe que los cuerpos enterrados son de personas originarias de Soria, concretamente de Deza, Pozalmuro, Noviercas, Castilruiz y Mazalvete. El listado de Recuerdo y Dignidad comprende, además, hasta 50 prisioneros de Sigüenza.

Al igual que la ocasión anterior, la exhumación de este viernes cuenta con la autorización de la Juzgado. En junio, y tras una primera intervención, los trabajos de prospección pasaron al día siguiente al ámbito judicial con la visita de una forense del Instituto de Medicina Legal de Soria.

Desenterramientos

Miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi se harán cargo de nuevo de las tareas de exhumación, al no disponer de un equipo de antropología forense el Instituto de Soria. Ésta es la quinta ocasión que la asociación memorialista Recuerdo y Dignidad consigue que se judicialice una exhumación de víctimas de la represión franquista durante el levantamiento militar de 1936, según destacaron en su momento.

Esta judicialización del proceso obliga a seguir un protocolo en las actuaciones que incluye la presencial policial durante los desenterramientos, el acordonamiento de la zona así como el secreto de sumario, entre otras cuestiones, explica la asociación. Los trabajos de exhumación comenzarán en torno a las 11 de la mañana de este próximo viernes.