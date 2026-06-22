Dos parques solares de Soria en la cumbre de la sostenibilidad

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La provincia se ha convertido en los últimos años en un territorio más que atractivo para la instalación de parques solares fotovoltaicos por la extensión de terreno en las zonas rurales, pero la realidad es que solo dos de las plantas que hay en Soria cuentan con el sello de excelencia en sostenibilidad, un certificado que disponen ya 74 instalaciones de todo el país.

Se trata de los parques solares Trévago 1 y Trévago 2, ubicados en Matalebreras, entraron en funcionamiento el año pasado de la mano de Aquila Capital y entre ambos suman unos 60,5 MW. Ahora han certificado oficialmente su sostenibilidad social y ambiental tras superar la evaluación independiente de Applus, que ha ratificado el cumplimiento de los estándares del Sello de Excelencia en Sostenibilidad de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

La certificación reconoce las buenas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza aplicadas en ambos proyectos, considerados ya un referente de integración territorial y desarrollo local en la provincia de Soria, según explica esta entidad.

En concreto, los parques fotovoltaicos Trévago 1 y 2 cuentan con una potencia conjunta de aproximadamente 60,5 MW, equivalentes a unos 62 MWp de capacidad instalada. Gracias a esta capacidad, ambas plantas generan anualmente 116,3 GWh de energía limpia, suficiente para abastecer a más de 34.000 hogares y evitar la emisión de 33.450 toneladas de CO2 al año.

Además del impacto energético, los proyectos han tenido una notable repercusión económica y social en la comarca, especialmente en Matalebreras, donde se han generado 190 empleos directos durante la fase de construcción y otros cinco puestos fijos para la operación y mantenimiento de las instalaciones.

La estrategia de implantación ha priorizado tanto la contratación de trabajadores locales como la adquisición de suministros en empresas de la zona. Para ello, Aquila Capital firmó un convenio de colaboración con Matalebreras destinado a impulsar la empleabilidad y favorecer el retorno económico en el entorno rural.

Y es que las plantas solares fotovoltaicas son uno de los pilares fundamentales para la descarbonización gracias a su capacidad de generar energía limpia y renovable a muy bajo coste y a la flexibilidad y rapidez con la que puede realizarse su implantación. Y para premiar, identificar y valorar a aquellas empresas que apuestan por la fotovoltaica combinada con sostenibilidad, UNEF otorga este sello de excelencia en su compromiso con el impulso de una transición energética sostenible, en el que el despliegue de nuevas instalaciones renovables genere un retorno directo para el territorio y se realice con el objetivo de generar valor compartido con las comunidades locales.

UNEF, subraya que «el proyecto de Aquila Capital en Matalebreras se ha concebido desde el inicio en base a estos criterios de excelencia, desde el planteamiento del proyecto hasta su puesta en marcha», destacando la coherencia entre el diseño, la ejecución y la gestión posterior de las plantas.

Uno de los aspectos más valorados en la certificación ha sido la integración ambiental de los parques. Según Santiago Sanz, responsable de proyectos de Aquila Capital, todas las líneas de evacuación eléctrica han sido soterradas para reducir el impacto visual y ambiental. Además, el perímetro de las instalaciones se ha diseñado para facilitar el tránsito de fauna y preservar la biodiversidad local.

Entre las medidas adoptadas destacan la creación de pantallas vegetales con especies autóctonas como encinas y majuelos, la instalación de vallados cinegéticos, teselas interiores con vegetación natural y actuaciones específicas para favorecer especies como el cernícalo y el mochuelo mediante cajas nido y majanos.

El proyecto también ha incorporado iniciativas de apoyo directo a la comunidad local, como la instalación de una electrobomba de agua de 30 CV en un pozo ya existente para mejorar el aprovechamiento hídrico de la zona.

Cabe recordar que el Sello de Excelencia en Sostenibilidad, que ya cuenta con más de 70 parques certificados, fue creado por UNEF en 2020 para orientar y difundir las mejores prácticas del sector fotovoltaico español, reforzando el compromiso del sector con una transición energética sostenible y la conservación del entorno.

Los Sellos de Excelencia de UNEF acreditan, a través de certificadoras independientes que analizan el proyecto y realizan seguimientos periódicos in situ, que los parques certificados tienen un impacto positivo en la región, tanto en términos socioeconómicos como de gobernanza, integración ambiental y economía circular.