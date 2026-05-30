El gigante Azora planifica 2 plantas de producción de biometano en Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Uno de los fondos de inversión más importantes de España y de Europa, Azora, ha puesto en su punto de mira la provincia de Soria para sus planes de expansión en el ámbito de las energías renovables. En concreto, el fondo está detrás de la futura construcción de dos plantas de biometano que se ubicarían en Langa de Duero y Navalcaballo. Los proyectos aún están en fase inicial por lo que desde la firma indicaron que aún no es posible dar más detalles sobre las inversiones previstas y el calendario de ejecución.

Tal y como está explicado los proyectos están en una fase inicial, pero ya se están dando pasos de cara a su futuro desarrollo. Esta misma semana la comisión de Patrimonio y Medio Ambiente de la Junta autorizaba las prospecciones arqueológicas para las dos instalaciones. Azora está tramitando estos proyectos a través de la empresa Enerth Investments S.L, que es el vehículo de inversión del fondo para los proyectos de energía renovable.

Tanto para Langa como para Navalcaballo se ha propuesto una «planta de biometanización, instalación fotovoltaica de autoconsumo con almacenamiento, línea subterránea de interconexión y ducto de conexión con red de distribución gasista». Desde Patrimonio se incidió en que entran en fase de prospección arqueológica tras recibir la autorización por parte de la Comisión. «Las intervenciones arqueológicas propuestas incluyen la prospección intensiva y de cobertura total de aquellas parcelas y terrenos no recorridos en la actuación anterior, previendo la adopción de las medidas correctoras oportunas en caso de detectarse afecciones al patrimonio cultural», explicaron desde la Junta de Castilla y León.

Tal y como ya está referido las dos plantas aún están en prácticamente su primera fase de desarrollo por lo que no hay más detalles sobre el tamaño, la producción o la inversión que supondrán su desarrollo. En este sentido, tampoco hay ahora mismo un calendario para su ejecución. No obstante, Azora ha dado pasos decisivos en los últimos meses en el ámbito de la transición energética con proyectos ya anunciados en comunidades vecinas como Aragón o Castilla-La Mancha. Precisamente, a principios de este mes se presento una planta de biometano que el fondo pretende desarrollar en el municipio zaragozano de Zuera que ha obtenido la declaración de interés autonómico por parte del Gobierno de Aragón.

La iniciativa será desarrollada por Enerth Zuera, sociedad promovida por la joint venture Enerth Investments SL —propiedad al 100% de Azora Capital— y la Sociedad Cooperativa Comarcal Ganadera Virgen del Rosario. La compañía acometerá una inversión total de 38.213.945 euros para la construcción y explotación de la planta.

La instalación comenzará a operar previsiblemente en el segundo cuatrimestre de 2028 y estará especializada en la producción de gas renovable a partir de residuos orgánicos, principalmente procedentes del sector agroganadero de la zona, así como de otras materias orgánicas biodegradables de sectores alternativos, mediante tecnología de digestión anaerobia. Además de la planta de Zuera, Enerth Investment continúa avanzando en el desarrollo de otros cuatro proyectos de biometanización en Aragón. Entre ellos destacan las iniciativas previstas en Azaila (Teruel) y Magallón (Zaragoza), ambas ya declaradas inversiones de interés autonómico. A estos proyectos ahora se suman Langa y Navalcaballo.