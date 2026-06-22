Avisos de la Aemet por calor y una noche tropical en Soria pero para San Juan 'afloja'

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La ola de calor llega a partir de este lunes con toda su fuerza a Soria y de hecho los próximos tres días la provincia está bajo aviso amarillo por altas temperaturas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Incluso viene una noche tropical, sin bajar de los 20 grados. Sin embargo las previsiones para las fiestas de San Juan traen una noticia agradable. Las máximas bajarán y aun bien por encima de los 30 grados será mucho más llevadero ir a La Saca en Valonsadero, aguantar en la plaza de toros o pujar en Los Agés.

Según las predicciones de la Aemet, este lunes y este martes serán los dos días de más calor en Soria capital, que espera máximas de 37 grados. Sin embargo en San Esteban de Gormaz serán martes y miércoles los días más cálidos, a 39 grados, superando a Arcos de Jalón, los tres días a 'sólo' 38 grados.

Lo que parece claro es que la madrugada del martes dará poco alivio y se espera que buena parte de la provincia no baje de los 20 grados. Una noche tropical todavía en junio que invitará a dormir con la ventana abierta y ventilando.

Será a partir del jueves, La Saca en Valonsadero, cuando haya un descenso de las máximas que las deje algo más agradables para unas fiestas de San Juan que se viven en la calle y en muchos casos de día. Por ejemplo en la ciudad se esperan 33 grados en el momento álgido o Arcos bajando incluso a 31. Las mínimas, alrededor de los 18 grados, idóneas para ir de verbena.

Poca variación hasta terminar la semana en las predicciones de la Aemet para Soria, al menos en cuanto a temperaturas. El Viernes de Toros y Sábado Agés se esperan mínimas de 16 grados y máximas de 32. Para el Domingo de Calderas, misma mínima y un grado más, un dato muy importante cuando se luce el traje de piñorra, que ya se ha visto otros años algún vahído en El Collado.

Respecto a la lluvia, el sábado parece bastante probable que caigan chaparrones en la provincia. No obstante, a medio plazo la Aemet aún no puede precisar si serán por la mañana, por la tarde o todo el día. El domingo, aunque bajan las probabilidades, también las hay.

Las predicciones actuales de Meteorología ya no llegan hasta el Lunes de Bailas, un día en el que más de un año ha caído alguna tormenta sobre Soria. Por el momento toca esperar.