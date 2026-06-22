El monte de Soria que nadie quería cruzar de noche y que inspiró la leyenda más terrorífica de Bécquer

El entorno del Monte de las Ánimas, a orillas del Duero en Soria, inspiró la leyenda más inquietante de Gustavo Adolfo Bécquer y sigue siendo uno de los lugares más evocadores de la ciudad.MARIO TEJEDOR

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Pocas historias han conseguido sobrevivir al paso del tiempo como El Monte de las Ánimas. Publicada por Gustavo Adolfo Bécquer en 1861, esta leyenda convirtió un rincón de Soria en uno de los escenarios más inquietantes de la literatura española. Más de siglo y medio después, el lugar sigue atrayendo a curiosos, amantes del misterio y lectores que quieren descubrir dónde nació el relato que todavía provoca escalofríos cada Noche de Difuntos.

Bécquer conocía bien Soria y los paisajes que rodean el Duero. Según recoge Turismo de Soria, el escritor pasó temporadas en la ciudad y en las tierras del Moncayo, inspiración de algunas de sus obras más célebres. Entre ellas destaca El Monte de las Ánimas, una historia que mezcla elementos históricos, tradición popular y fantasmas para construir uno de los grandes relatos del Romanticismo español.

El Monte de las Ánimas y la historia que aterrorizó a generaciones

La leyenda sitúa al lector en la noche de Todos los Santos. Alonso y Beatriz, dos jóvenes nobles, protagonizan una historia marcada por el amor, el orgullo y el miedo. Todo comienza cuando Beatriz asegura haber perdido una banda azul durante una cacería en el Monte de las Ánimas y Alonso decide recuperarla pese a las advertencias.

La historia que Bécquer pone en boca de Alonso procede de una antigua tradición local. Según el relato, el monte perteneció a los templarios, instalados en Soria tras la conquista cristiana de la ciudad. El enfrentamiento entre los caballeros de la Orden y los nobles castellanos por el control de los terrenos de caza terminó desembocando en una batalla sangrienta.

Según puede leerse en la propia leyenda, recogida por el Festival de las Ánimas de Soria, el conflicto dejó el monte cubierto de cadáveres y provocó que la capilla donde fueron enterrados juntos templarios y nobles acabara convirtiéndose en un lugar maldito.

Imagen de archivo del Festival de Las Ánimas de Soria.Mario Tejedor

El Monte de las Ánimas y la noche en la que regresan los muertos

La parte más conocida del relato comienza después de aquella tragedia. Bécquer escribió que los habitantes de Soria creían que cada Noche de Difuntos las campanas de la antigua capilla sonaban solas y que las almas de los muertos regresaban para recorrer el monte.

En el texto original puede leerse que los esqueletos de los antiguos combatientes abandonaban sus tumbas y corrían entre los zarzales en una cacería fantasmagórica. La tradición aseguraba incluso que al amanecer podían encontrarse sobre la nieve las huellas de aquellos espectros.

Turismo de Soria resume esta creencia popular explicando que la confrontación entre templarios y nobles se repetía simbólicamente cada noche de difuntos mediante la aparición de sus esqueletos fantasmales.

La leyenda alcanza su momento más inquietante cuando Alonso decide adentrarse en el monte para recuperar la banda azul de Beatriz. El joven desaparece durante la noche y nunca regresa.

A la mañana siguiente, según narra Bécquer, su cuerpo aparece entre las malezas del monte, devorado por los lobos. Pero la tragedia no termina ahí. Beatriz descubre junto a su cama la banda que Alonso había ido a buscar y muere de horror al comprender lo sucedido.

El desenlace se completa con una última narración recogida por Bécquer. Un cazador extraviado habría asegurado haber visto a los esqueletos de templarios y nobles perseguir eternamente a una mujer pálida y descalza alrededor de la tumba de Alonso.

Lo más llamativo es que la historia sigue formando parte de la identidad cultural de la ciudad. Turismo de Soria recuerda que cada año la leyenda se recrea durante la celebración de la Noche de Difuntos, uno de los eventos culturales más conocidos de la capital soriana.

Las lecturas regresaron a las ruinas de San NicolásMARIO TEJEDOR

El Festival de las Ánimas ha convertido el relato en una tradición contemporánea que reúne representaciones, lecturas dramatizadas y actividades inspiradas en la obra de Bécquer.

Más de 160 años después de su publicación, El Monte de las Ánimas continúa siendo una de las narraciones más célebres de Gustavo Adolfo Bécquer. La combinación de paisaje, superstición, tragedia y elementos sobrenaturales convirtió este paraje soriano en un escenario único dentro de la literatura española.