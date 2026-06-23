El Ayuntamiento de Soria desconoce el alcance y contenido de las diligencias por las que le investiga el juzgado

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Ante las actuaciones que se están llevando a cabo durante la mañana de hoy en dependencias municipales por parte de agentes de la Guardia Civil y la Policía Judicial, el Ayuntamiento de Soria desea trasladar las siguientes consideraciones.

En primer lugar, el Ayuntamiento de Soria está prestando la máxima colaboración a la autoridad judicial y a los agentes encargados de las diligencias, facilitando toda la documentación y la información que sea requerida en el marco de estas actuaciones.

En segundo lugar, al encontrarse las actuaciones bajo dirección judicial y encontrarse en fase de investigación bajo secreto de sumario, el Ayuntamiento carece en estos momentos de información suficiente sobre el alcance y contenido de las diligencias, por lo que considera necesario esperar al desarrollo de las mismas y a las comunicaciones oficiales que puedan producirse.

Por último, el Ayuntamiento hace un llamamiento a la prudencia, la responsabilidad y el respeto a los procedimientos judiciales, evitando especulaciones o conclusiones anticipadas hasta que se conozcan los hechos y las circunstancias concretas objeto de investigación hasta el momento bajo secreto de sumario.

El Ayuntamiento de Soria reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la colaboración con la Administración de Justicia.