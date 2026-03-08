Ayuntamiento de Soria: «Todo está judicializado»

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Los trabajadores del Palacio de la Audiencia han pedido la ejecución de sentencia en el Juzgado de lo Social tras la victoria en los tribunales contra el Ayuntamiento de Soria el pasado mes de noviembre de 2025, por realizar un cambio del convenio de los trabajadores de manera unilateral, según anunciaron en su día los sindicatos. El Juzgado de los Social dio la razón a CCOO en una sentencia en la que reconocía que el Ayuntamiento actuó de manera «unilateral» sin tener en cuenta los intereses de los trabajadores del Centro Cultural Palacio de la Audiencia. El concejal de personal decidió, sin ninguna negociación previa, excluir los sábados del cómputo de festivos, por lo que CCOO decidió denunciarlo en los tribunales y ganó.

Ante la «resistencia» del Ayuntamiento a abonar esas horas, los trabajadores han pedido la ejecución de la sentencia, aunque el Ayuntamiento ha reaccionado presentando un suplicatorio en el Juzgado de los Social «y hasta que conteste el juez esto va a seguir dilatándose», explicaron fuentes sindicales, quienes apostillaron que «el objetivo es embarrar y enredar».

El argumento del concejal de Personal es, siempre según los sindicatos, «que no se han atendido sus derechos» aunque «la sentencia es clara y firme y seguimos trabajando los sábados sin que se hayan abonado estos conceptos».

Hay que recordar que el fallo no admitía recurso, aunque un recurso de suplicación, que es así como se llama, es la herramienta que permite rebatir el resultado de una sentencia judicial dictada por un Juzgado de lo Social, como es el caso. Es un instrumento legal mediante el cual las partes implicadas en un litigio laboral pueden impugnar las resoluciones dictadas por los juzgados de lo social. Se trata de una instancia de apelación que permite revisar las decisiones adoptadas en primera instancia, otorgando así una segunda oportunidad para modificar o confirmar dichas resoluciones.

En esta fase se podrian analizar los hechos que hayan sido probados, a la vista de las pruebas practicadas, tanto documentales como periciales; se estudiarían posibles infracciones de la jurisprudencia; y habría posibilidad de restaurar los autos a la situación en la se encontraban antes de haberse cometido una infracción de leyes o garantías del procedimiento que causasen una posible indefensión.

La coexistencia entre el Ayuntamiento de Soria y los sindicatos está resultando muy complicada en los últimos años. Estos se quejan de que «todo está judicializado, nada se negocia». Incluso, el tema de los trabajadores de las instalaciones deportivas va a terminar en el Serla, luego de que los empleados solicitaran la figura de un mediador que el Ayuntamiento atendió remitiéndose precisamente al Serla. «Nosotros estamos encantados de la vida de que así sea», señalan los sindicatos. De momento no se ha llevado a cabo ninguna reunión con el servicio de mediación. El conflicto arrancó por la negociación de los horarios de las instalaciones deportivas municipales, en las que el Consistorio buscaba un pacto con los trabajadores para conjugar la conciliación familiar sin menoscabo de los usuarios, o al menos esas eran las intenciones.

El comité de empresa denunció entonces que el concejal de Personal comunicó al inicio de la reunión que el Ayuntamiento grabaría la sesión ‘para facilitar el trabajo de Secretaría’», relataron los sindicatos. Entonces, la representación de los trabajadores manifestó que, en igualdad de condiciones, también procedería a grabar la reunión, por lo que la parte municipal decidió levantarse de la mesa.

Los sindicatos «atónitos» se remitieron a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina de la Agencia Española de Protección de Datos. «No se trata de una concesión, sino de un derecho. Un derecho que protege la transparencia, la seguridad jurídica y la posibilidad de defensa ante eventuales manipulaciones o interpretaciones interesadas», subrayó el comité. Los sindicatos no descartan que a pesar de la mediación del Serla «esto pueda acabar en los tribunales».

Bomberos

Pero al Ayuntamiento se le ha abierto otro frente laboral, esta vez desde los miembros del Servicio de Extinción de Incendios de Soria (SEIS). Los bomberos han presentado nada menos que 32 recursos administrativos por las horas de las sustituciones que vienen realizando y que, en caso de que sean rechazadas en el Ayuntamiento «se transformarán en demandas».

Así las cosas, las relaciones entre el Ayuntamiento de Soria y los representates de los trabajadores municipales se están deteriorando a cada día que pasan. Esta misma semana la junta de personal y el comité de empresa alertaban de un «colapso estructural» en las dependencias municipales. «De verdad, cualquier día vamos a coger y nos vamos a marchar todos porque la situación es insoportable», destacan fuentes sindicales.