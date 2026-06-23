Los agentes de la Guardia Civil mantienen una reunión con el alcalde de Soria en el registro al Ayuntamiento

Continúa abierta la operación que la Guardia Civil está desarrollando desde primera hora de la mañana en el Ayuntamiento de Soria, dentro de los registros que la Benemérita viene realizando en la Casa Consistorial.

Según ha podido saber Heraldo Diario de Soria, los registros se han centrado en el área de Comercio, además del departamento de Hacienda y también Alcaldía.

De hecho, los agentes de la Guardia Civil mantienen a estas horas un encuentro con el alcalde de Soria, Javier Antón, quien también se encuentra en el interior del edificio.

También está en la Casa Consistorial el núcleo duro del equipo de gobierno, entre ellos el concejal de Hacienda y portavoz del equipo de gobierno, Javier Muñoz, y la concejal de Obras, Ana Alegre.

La operación está dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Soria con la Policía Judicial y no se descarta que se produzcan detenciones.

La operación ha sido desarrollada por la Comandancia de la Guardia Civil de Soria con el apoyo técnico de la Unidad Central Operativa (UCO).

La entrada de los agentes de la Guardia Civil se produce a un día del inicio de las fiestas de San Juan, un Miércoles el Pregón que, sin duda, va a estar marcado por esta operación policial.

En la Casa Consistorial y alrededores se han producido escenas surrealistas. Y es que mientras se producían los registros por parte de la Guardia Civil, los jurados de El Salvador que protagonizarán el pregón de fiestas este miércoles se encontraban en el balcón 'ensayando'. Además, en el exterior del Palacio de la Audiencia, el Numancia se encontraba presentando la campaña de abonados.