6 detenidos en la operación de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria

Publicado por Félix Villalba Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a seis personas en la operación que ha desarrollado esta mañana en Soria y en Madrid, en el transcurso de la cual ha efectuado registros en el Ayuntamiento de la capital soriana y en dos domicilios.

De las seis detenciones, cuatro se han realizado en Soria y las otras dos en Madrid. La Subdelgación del Gobierno en Soria ha emitido una nota en la que habla de cinco detenidos, pero posteriormente se ha producido otra detención en la capital de España

Según explica la Subdelegación del Gobierno, se investiga la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal, todos ellos previstos y penados en el Código Penal español.

La Guardia Civil ha practicado tres entradas y registros autorizados judicialmente, uno de ellos en dependencias del Ayuntamiento de Soria y los otros dos en domicilios particulares vinculados a la investigación.

Según la información de la Subdelegación del Gobierno, no se descartan nuevas detenciones en la próximas horas. La operación está siendo desarrollada por la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, a través de su Unidad Orgánica de Policía Judicial, bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Soria, Plaza número 3, y de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria.