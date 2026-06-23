La Guardia Civil investiga delitos contra la administración, blanqueo de capitales y organización criminal en el Ayuntamiento de Soria

Dos agentes de la Guardia Civil abandonan el Ayuntamiento de Soria tras el registro.MARIO TEJEDOR

El Ayuntamiento de Soria es escenario este martes de una investigación dirigida por la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, a través de su Unidad Orgánica de Policía Judicial, en el marco de unas diligencias instruidas por presuntos delitos del capítulo del Código Penal contra la Administración Pública, además de organización criminal y blanqueo de capitales.

La investigación se lleva a cabo a instancia de la Fiscalía de la Audiencia Provincial y bajo la dirección del Tribunal de Instancia Plaza número 3 de Soria, habiéndose autorizado la práctica de diversas actuaciones, entre ellas registros domiciliarios y detenciones, según la Guardia Civil.

Las diligencias se encuentran actualmente declaradas secretas, por lo que la información disponible está limitada al objeto de preservar el buen fin de la investigación, señala la Benemérita.

El número total de detenidos se podrá ir actualizando en función del resultado de las actuaciones que continúan desarrollándose.

Conforme avance la operación y siempre que el levantamiento del secreto de las actuaciones lo permita, se facilitará información adicional, finaliza la Guardia Civil.