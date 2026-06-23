El PP exige explicaciones a Carlos Martínez ante el registro y las detenciones de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León reclamó explicaciones “inmediatas” al secretario general del PSOE en la comunidad, Carlos Martínez, tras el registro efectuado esta mañana en dependencias del Ayuntamiento de Soria por agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Por el momento se ha saldado con seis detenciones.

Fuentes del grupo aseguraron que la actuación se llevó a cabo por orden de la autoridad judicial competente en el marco de unas diligencias abiertas, cuyos detalles no trascendieron por el momento. El Ayuntamiento de Soria, gobernado por el PSOE desde hace décadas, fue dirigido hasta el pasado mes de abril por el propio Martínez, actual portavoz del grupo socialista en las Cortes autonómicas, informa Ical.

Desde el Grupo Popular calificaron los hechos de “gravedad institucional” y recalcaron en la necesidad de que el dirigente socialista ofrezca una explicación pública sobre lo ocurrido. “Las informaciones que están llegando son muy graves. El señor Martínez tiene la obligación de dar explicaciones a los ciudadanos. El silencio no es una opción viable”, señalaron fuentes del grupo parlamentario.

El Partido Popular subrayó su respeto a la actuación de la Justicia y apeló a esperar al avance de las diligencias antes de extraer conclusiones definitivas.

Por su parte, la investigación permanece abierta y bajo el marco judicial correspondiente, sin que por el momento trascendieran más detalles sobre su alcance o posibles implicaciones.