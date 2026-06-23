Los ayuntamientos de Soria ya pueden solicitar ayudas ante los daños de las crecidas de febrero

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las crecidas e inundaciones sufridas en Soria en el mes de febrero, que dejaron daños en numerosos pueblos, ya tienen abierta una línea económica de ayudas para paliar sus efectos. El Estado sufragará hasta el 50% del coste de las reparaciones que deban acometer los ayuntamientos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes el extracto de la Resolución de 18 de junio de 2026, de la Secretaría de Estado de Política Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la recuperación de daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular, previstas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de febrero de 2026, que declaró Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil el territorio afectado por inundaciones y otros sucesos acaecidos entre el 10 de noviembre de 2025 y el mes de febrero de 2026.

La convocatoria afecta a la provincia de Soria por los daños derivados de los fenómenos meteorológicos adversos registrados durante el episodio de la borrasca Marta, cuya fecha de comunicación o inicio del evento figura en el anexo de la resolución el 7 de febrero de 2026. Esta situación se enmarca en el tren de temporales que afectó a distintos territorios durante el mes de febrero.

Las ayudas tienen como finalidad financiar proyectos directamente relacionados con los episodios recogidos en la convocatoria. Podrán referirse a obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad municipal y de mancomunidades, así como a la red viaria provincial, siempre que los daños guarden relación de causalidad directa con el episodio catastrófico.

Hasta 131 millones de euros

A los proyectos subvencionables se les podrá conceder una ayuda de hasta el 50% de su coste. El importe máximo total de la convocatoria asciende a 130.995.383 euros para el conjunto de los territorios afectados. Como novedad, solo serán financiables los proyectos que tengan un coste subvencionable igual o superior a 3.000 euros.

Las solicitudes podrán presentarse desde las 9.00 horas del día siguiente a la publicación del extracto en el BOE hasta las 15.00 horas del día 21 de julio de 2026. Deberán formularse y presentarse de forma electrónica a través de la aplicación AURA, destinada a subvenciones a entidades locales ante catástrofes naturales, accesible desde la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

La Subdelegación del Gobierno en Soria remitirá información a los ayuntamientos de la provincia para facilitar la tramitación. Las solicitudes deberán partir de los ayuntamientos, mancomunidades o diputaciones, según corresponda en cada caso, de acuerdo con la titularidad de la infraestructura dañada y la competencia para ejecutar la obra.

Las obras deberán tener por objeto únicamente la reparación o restitución de las infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios dañados a la situación previa al siniestro. La convocatoria no cubre mejoras ajenas a la reparación del daño. Solo podrán valorarse alteraciones respecto a la situación preexistente cuando resulten necesarias desde el punto de vista técnico, estén justificadas por informe técnico y sean proporcionales a las características previas.

Cada solicitud deberá corresponder a un proyecto. Podrá incluir varias actuaciones si todas tienen naturaleza y destino análogo, por ejemplo la reparación de varios caminos, siempre que queden identificadas de forma adecuada. No deberán agruparse en una misma memoria obras de naturaleza distinta, como una reparación de caminos y la intervención en la cubierta de un edificio.

La documentación deberá incluir una memoria valorada que describa la infraestructura preexistente, los daños ocasionados y las obras previstas, además de un presupuesto desglosado por capítulos. También deberá aportarse la certificación de la relación de causalidad entre la borrasca Marta y los daños, el informe técnico, la acreditación de la titularidad del bien, la competencia para ejecutar la obra, el compromiso de habilitar crédito suficiente, fotografías cuando existan, la declaración responsable de estar al corriente de pagos y la información relativa a otras posibles fuentes de financiación.

La Subdelegación recomienda ajustar la documentación a los modelos facilitados, revisar que esté firmada por las personas competentes y no esperar al último día para presentar la solicitud, ante la posibilidad de incidencias o saturación en la plataforma. Una vez finalizado el plazo de presentación, se abrirá el periodo de comprobación y subsanación que corresponda.

Las entidades locales podrán plantear consultas a través del correo proteccion_civil.soria@correo.gob.es.