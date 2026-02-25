La CHD emite 222 avisos por riesgo de inundación en Soria en 30 días de borrascas

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha realizado un balance del episodio de borrascas que se ha sucedido en enero y febrero, del que asegura que ha sido «el más largo e intenso de los últimos diez años», superando a otros importantes que se registraron en la cuenca como el del año hidrológico 2024-25; el del 2020-21 y el de 2019-20.

Han sido 30 días en los que se han emitido 222 avisos hidrológicos por riesgo de inundación en el Duero a su paso por la provincia de Soria, la cuenca más afectada, concretamente la parte alta y media, donde las crecidas persistentes y los desbordamientos han mantenido activos los avisos hidrológicos en tramos claves durante varias jornadas.

Uno de esos tramos claves ha sido la salida del embalse de la Cuerda del Pozo, donde activaron 43 alertas. Una tercera parte de los avisos por riesgo de inundación en el Duero estuvo localizada en las estaciones de la provincia de Soria. A la cabeza se encuentra Navapalos, con 56; Garray -Soria, 42; Almazán, 18; Gormaz, 47; Molinos de Duero, 6 y Tardajos de Duero, 10.

En esta zona se han visto especialmente afectados los caudales y los cauces en la provincia que se desbordaron con impactos directos en municipios como Salduero, Garray, San Esteban de Gormaz y Almazán, principalmente.

La Confederación trasladó desde el inicio de este episodio 89 partes de avenidas a las distintas entidades y Organismos implicados, entre ellos Protección Civil, en el marco del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en la Comunidad Autónoma (Inuncyl). El número de avisos hidrológicos se elevaron a 2.780.

Este episodio ha estado provocado por el paso de un tren de borrascas de alto impacto que ha asolado la cuenca del Duero en las últimas semanas; unido a la saturación del suelo y al incremento de las temperaturas en determinados momentos, que han favorecido el deshielo, ha mantenido en alerta continua a la Confederación Hidrográfica del Duero que ha extremado la vigilancia en los ríos y arroyos de la cuenca, así como en los embalses, que una vez más han sido fundamentales para laminar avenidas y evitar más daños aguas abajo, según comunicó la CHD.