«No la mates ni intentes cogerla»: el aviso de Emergencias si aparece una serpiente en casa o en el portal

Las serpientes pueden aparecer de forma puntual en patios, jardines o accesos a viviendas, generalmente en busca de refugio o alimento.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La aparición de una serpiente en el jardín, el portal de una comunidad de vecinos o incluso dentro de una vivienda suele provocar un gran sobresalto. Sin embargo, los especialistas y los servicios de emergencias insisten en un mensaje muy claro: mantener la calma es el primer paso y nunca se debe intentar matar o capturar al animal.

La Agencia de Seguridad y Emergencias 112 y los Agentes Forestales recuerdan que, aunque el aumento de las temperaturas favorece la aparición de estos reptiles en jardines, patios y zonas rurales, «la mayoría no representa una amenaza». El organismo recomienda que, si la serpiente supone un riesgo o entra en una vivienda, se avise al 112 para que los profesionales valoren la situación.

Qué hacer si una serpiente aparece en casa o en el portal

Los Agentes Forestales resumen la actuación en tres pasos muy sencillos. El primero es «mantener la calma». El segundo, cerrar la estancia donde se encuentra el animal o evitar que acceda a otras dependencias de la vivienda y, sobre todo, «no intentar capturarla ni matarla».

Si una serpiente entra en una vivienda, los expertos recomiendan mantener la calma, no intentar capturarla y avisar a los servicios de emergencia si existe riesgo.Getty Images

Según Veterinarios Urbión, las víboras «no atacan, solo cuando se sienten amenazadas». Por ello, la recomendación es mantener una distancia prudente, alejar a los niños y a las mascotas y evitar movimientos bruscos.

En el caso de un garaje, un trastero o un patio, si es posible se puede dejar una vía de salida para que el animal abandone el lugar por sus propios medios, ya que las serpientes suelen buscar refugio y no el contacto con las personas.

Por qué las serpientes se acercan a las viviendas

El Centro Nacional de Información de Pesticidas de Estados Unidos (NPIC) señala que las serpientes entran en zonas habitadas «en busca de alimento y refugio». La presencia de roedores, pilas de leña, escombros, maleza o rincones frescos y húmedos puede favorecer su aparición.

La mayoría de las serpientes evitan el contacto con las personas y solo pueden morder si se sienten amenazadas o acorraladas.Getty Images

Por ello, los especialistas aconsejan mantener los jardines limpios, evitar la acumulación de objetos en patios y garajes, almacenar correctamente el alimento de las mascotas y sellar posibles puntos de entrada en sótanos, trasteros o viviendas.

El organismo también recuerda que las serpientes son animales beneficiosos para el ecosistema porque ayudan a controlar poblaciones de ratones, insectos y otras pequeñas plagas.

Culebras y víboras: qué especies pueden encontrarse en Soria

La clínica Veterinarios Urbión explica que la primavera es una de las épocas del año en las que resulta más frecuente ver estos reptiles. Según sus especialistas, «desde principios de marzo se han visto víboras en lugares soleados de caminos, muros y fincas» y es más habitual encontrarlas hasta mayo que en pleno verano.

En la provincia de Soria pueden encontrarse dos especies de víboras: la víbora áspid, presente principalmente en el tercio norte de la provincia, y la víbora hocicuda, distribuida por otras zonas del territorio. La clínica veterinaria también subraya que «gran cantidad de veces, estos reptiles suelen ser confundidos con culebras de agua o viperinas, las cuales son inofensivas».

Los veterinarios recuerdan además que las víboras «no atacan, solo cuando se sienten amenazadas» y las describen como animales «tranquilos y esquivos» que normalmente evitan la presencia humana.

Qué hacer si una serpiente muerde a una persona o a una mascota

La Fundación Ambuibérica recomienda que, en caso de mordedura, se llame inmediatamente al 112, se intente tranquilizar a la víctima y se eviten los movimientos innecesarios para reducir la propagación del veneno.

Los expertos también advierten de lo que no debe hacerse en ningún caso: «No aplicar torniquetes», «no cortar la zona de la mordedura», «no succionar la zona afectada» y «no aplicar hielo».

En el caso de los perros, Veterinarios Urbión señala que la atención veterinaria debe ser inmediata, ya que las toxinas pueden provocar importantes inflamaciones y daños en órganos internos. Si se dispone de agua y jabón, recomiendan lavar la herida de forma superficial, evitar que el animal haga esfuerzos y acudir de urgencia al veterinario.

Las serpientes están protegidas por la ley

Otro aspecto que muchos ciudadanos desconocen es que las serpientes forman parte de la fauna silvestre protegida. Veterinarios Urbión recuerda que la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad prohíbe expresamente «dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres».

Por ello, los expertos recomiendan mantener la calma, no tocar al animal y pedir ayuda si existe cualquier riesgo para las personas o las mascotas.