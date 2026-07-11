Heraldo-Diario de Soria

Sucesos

Un camión con mercancías peligrosas se sale de la vía junto al frontón de Cadosa

Emergencias Sanitarias ha atendido a la conductora que se encontraba consciente

Los servicios de emergencia trabajan para limpiar la carga del camión que transportaba pintura.

Los servicios de emergencia trabajan para limpiar la carga del camión que transportaba pintura.Montesegurofoto

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Esta madrugada, a las las 3.46 horas la Sala de Operaciones del 112 ha recibido el aviso de un accidente en el kilómetro 344 de la N-234 en Alconaba, junto al frontón de Cadosa, según la información del 11 de Castilla y León.

Se trata de la salida de vía por el margen izquierdo de un camión que porta mercancías peligrosas, en este caso pinturas. Se ha trasladado aviso a Centro Coordinador de Emergencias que coordina el incidente, a Bomberos de Soria, a Guardia Civil de Soria y a Emergencias sanitarias Sacyl que ha enviado recursos para atender a la conductora en el lugar del siniestro que se encontraba consciente. En el lugar actúan los servicios de emergencias para controlar el derrame y limpiar unos 20 litros de vertido. 

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