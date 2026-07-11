Un camión con mercancías peligrosas se sale de la vía junto al frontón de Cadosa

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Esta madrugada, a las las 3.46 horas la Sala de Operaciones del 112 ha recibido el aviso de un accidente en el kilómetro 344 de la N-234 en Alconaba, junto al frontón de Cadosa, según la información del 11 de Castilla y León.

Se trata de la salida de vía por el margen izquierdo de un camión que porta mercancías peligrosas, en este caso pinturas. Se ha trasladado aviso a Centro Coordinador de Emergencias que coordina el incidente, a Bomberos de Soria, a Guardia Civil de Soria y a Emergencias sanitarias Sacyl que ha enviado recursos para atender a la conductora en el lugar del siniestro que se encontraba consciente. En el lugar actúan los servicios de emergencias para controlar el derrame y limpiar unos 20 litros de vertido.