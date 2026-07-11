En fotos: El universo se cita en el Trinquete

Vecinos y turistas de Soria exploran el cosmos en el planetario portátil.Frangarciafoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

El histórico frontón del trinquete de Soria ha sido ocupado por las estrellas del cosmos. Con motivo de la cercanía del eclipse solar, este lugar acoge un planetario portátil que permite a grandes y pequeños viajar por el espacio sin salir de la ciudad. Una experiencia inmersiva y didáctica que sirve como el calentamiento perfecto para el gran evento astronómico que se avecina.