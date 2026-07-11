En fotos: El universo se cita en el Trinquete

Vecinos y turistas de Soria exploran el cosmos en el planetario portátil. Frangarciafoto
Planetario portátil en el Trinquete
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