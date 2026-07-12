El transporte pide a San Cristóbal «que nos cuide» y traiga autovías

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Los transportistas sorianos celebraron este sábado el día de su patrón, San Cristóbal, cuya onomástica tuvo lugar el viernes. Una cita que volvió a dejar un vistoso desfile entre camiones, coches clásicos y otros más modernos; que trajo escenas de hermandad tanto en la capital como en otros puntos de la provincia; y que puso sobre la mesa el deseo de que se agilizasen las autovías por seguridad en un trabajo cuya ‘oficina’ es el asfalto.

En el caso de la ciudad, la jornada comenzó con una eucaristía en la iglesia de San Francisco a la que siguió el tradicional desfile de vehículos. Uno por uno fueron recibiendo la bendición hisopo mediante para que San Cristóbal protegiese a quienes se ponen al volante. Desde un coche de la Policía Local a más de un Mercedes clásico y desde los poderosos Scania a una humilde Vespa, la calle Nicolás Rabal se animó al ritmo de los motores con el Santo oteando desde otra ‘joyita’, un veterano Land Rover Santana Ligero. Incluso hubo agua bendita para scooters y sillas de ruedas de personas con movilidad reducida, que también ayudan al transporte diario.

Después fue el turno del vino español y de una comida en la que los transportistas y sus familias disfrutaron en una larga sobremesa para ponerse al día y reforzar los vínculos dentro del sector. El presidente de la Agrupación de Transportistas de Soria (Agrutranso), José Antonio Andrés, explicó que el primero de los deseos es que viniese un año como el anterior en el que no ha faltado trabajo. «Al patrón le pedimos que nos cuide como hasta ahora», apuntó recordando que en localidades como Ólvega también se habían unido los profesionales en torno a la celebración.

No faltaron peticiones más mundanas como «que procuren agilizar las autovías y vías rápidas. Es una petición básica. La mayor seguridad nos la dan las autovías» más allá de las campañas para concienciar. «Está claro que ayudan a evitar accidentes», la cara más dolorosa del sector del transporte.

Pero aunque siempre hay deseos de que el sector pueda mejorar, ayer fue un día para celebrar. No en vano en la actualidad el transporte por carretera es el único que moviliza mercancías y personas en la provincia de Soria y es vital para la economía de la provincia. Para este 2026 «esperamos que nos mantenga como el año pasado, que más vale malo conocido que bueno por conocer» y que los camiones y autobuses sigan movilizando a Soria.

Una celebración entrañable y con mucha tradición en la provincia en la que tampoco faltó un clásico: el reparto de los pequeños banderines con la imagen de San Cristóbal, por si hace falta una mano.