San Cristóbal une de nuevo al sector del transporte en Soria

Los profesionales del
transporte soriano han vuelto a cumplir con la tradición este sábado 11 de julio. Organizada por Agrutranso, la festividad de San Cristóbal ha arrancado a las 12:30 horas con la celebración de la santa misa, antesala de uno de los momentos más esperados de la jornada: el desfile de vehículos. Camiones, furgonetas y turismos han completado el recorrido iniciado en la plaza Odón Alonso para regresar a las puertas de la iglesia de San Francisco. Allí, bajo la atenta mirada de vecinos y compañeros de profesión, se ha llevado a cabo la emblemática bendición de la flota y la entrega de los tradicionales banderines con la imagen del santo patrón. A continuación, las mejores imágenes.
Los transportistas sorianos celebran el día de su patrón. Frangarciafoto
San Cristóbal en Soria
Los transportistas sorianos celebran el día de su patrón. Frangarciafoto
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