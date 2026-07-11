San Cristóbal une de nuevo al sector del transporte en Soria

Los transportistas sorianos celebran el día de su patrón.Frangarciafoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

Los profesionales del transporte soriano han vuelto a cumplir con la tradición este sábado 11 de julio. Organizada por Agrutranso, la festividad de San Cristóbal ha arrancado a las 12:30 horas con la celebración de la santa misa, antesala de uno de los momentos más esperados de la jornada: el desfile de vehículos. Camiones, furgonetas y turismos han completado el recorrido iniciado en la plaza Odón Alonso para regresar a las puertas de la iglesia de San Francisco. Allí, bajo la atenta mirada de vecinos y compañeros de profesión, se ha llevado a cabo la emblemática bendición de la flota y la entrega de los tradicionales banderines con la imagen del santo patrón. A continuación, las mejores imágenes.