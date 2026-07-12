Un planetario en el Trinquete para ir ‘calentando’ el eclipse solar

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Sólo falta un mes para el histórico eclipse solar del 12 de agosto pero Soria ya mira al cielo. Este fin de semana un planetario portátil instalado en el Trinquete está acercando la bóveda celeste a la ciudad dentro de la programación previa organizada por el Ayuntamiento. Una iniciativa que en su primera jornada gustó a mayores y pequeños.

La instalación, un pequeño iglú hinchable, fue albergando a grupos y familias interesadas en conocer de cerca el cosmos. No faltaron los paseos por la superficie de Marte ni proyecciones en 360 grados del universo en una experiencia divulgativa. También se pudo disfrutar de las imágenes de la Tierra vista desde el espacio, yendo más allá de las observaciones que se pueden realizar a nivel de aficionado. Guiados por una especialista, además de las explicaciones también se pudieron resolver dudas sobre el cosmos.

La iniciativa despertó una gran expectación y a pesar del calor se formaron largas filas para disfrutar de un espectáculo que celebrará este domingo sus últimas sesiones. Serán de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas con una experiencia inmersiva apta para todos los públicos.

La llegada del planetario portátil se enmarca dentro del programa de divulgación y sensibilización del eclipse organizado por el Ayuntamiento de Soria. No será la única actividad científica y cultural en este mes de julio, considerado como la ‘cuenta atrás’ hasta la llegada del fenómeno astronómico.

Tras las charlas preparatorias en colegios y asociaciones de vecinos y el concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl), el programa agrupado bajo el lema ‘Soria, el eclipse en primera fila’ despedirá al planetario para dar paso el 16 de julio a una conferencia que ahonda en la huella que ha dejado el universo en el patrimonio cultural de la provincia de Soria.

El Centro de Recepción de Visitantes acogerá desde las 19.00 horas la conferencia ‘Cuando el día se hizo noche. Eclipses históricos y su reflejo en el arte soriano’, impartida por Javier Esteras. En ella se analizará la presencia de estos fenómenos astronómicos en la historia y el patrimonio soriano, donde hay casos bastante singulares. El Museo Numantino, por ejemplo, custodia entre sus fondos inscripciones medievales sobre estos fenómenos.

Ya para el 22 de julio tendrá lugar un nuevo concierto, en este caso a cargo de la Banda Municipal de Música de Soria. Será en horario nocturno, desde las 22.00 horas, en el parque de Santa Clara y bajo el título ‘La música del universo’.

La programación previa en este mes de julio se cierra el día 29 con un espectáculo dirigido a un público familiar, ‘Un escondite cósmico’. En esta ocasión la acción se trasladará al Palacio de la Audiencia a partir de las 18.00 horas.

El último eclipse solar plenamente visible desde Soria y similar al del próximo 12 de agosto tuvo lugar el 30 de agosto del año 1905, esto es, hace 120 años, lo que convierte a este evento astronómico en una ocasión única. El Ayuntamiento de Soria impulsa la promoción de la ciudad como destino internacional de primer orden para poder presenciarlo.