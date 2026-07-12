Dos incendios forestales en Soria, uno en Almarza y otro en Carrascosa de Abajo que moviliza a 17 medios

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La provincia de Soria ha sufrido dos incendios en la tarde de este domingo hasta las 19.00 horas, uno en Almarza ya controlado y otro en Carrascosa de Abajo en el que estaban interviniendo 17 medios pero previendo una pronta estabilización.

El primero de ellos ha sido el ocurrido en el sur de la provincia y al que corresponde la imagen de esta noticia. Se ha detectado a las 16.23 horas y desde los primeros compases se han puesto en marcha numerosos medios de extinción. A las 19.00 horas permanecían cuatro agentes o celadores medioambientales, tres cuadrillas de tierra, tres autobombas, tres cuadrillas ELIF / BRIF y se había movilizado al bulldózer, además de a dos helicópteros (llegaron a ser tres). También estaba apoyando algún tractor para abrir franjas de seguridad.

Desde la BRIF de Lubia, interviniente en este suceso, se señalaba en un mensaje a las 18.29 horas que estaba "prácticamente estabilizado. Bajaremos mochilas y batefuegos para hacer ataque directo y ayudar a los medios ya actuantes de" dispositivo Infocal "a terminar la estabilización y alguna azada para ir rematando puntos calientes y llevarlo a control".

La causa probable seguía "en investigación" y la superficie afectada estaba lógicamente por perimetrar, teniendo en cuenta que aún no estaba controlado. No obstante las imágenes captadas desde el helicóptero de la BRIF muestran varias hectáreas de superficie agrícola calcinadas.

El segundo incendio se ha detectado en Almarza, al este del casco urbano, a las 17.41 horas y para las 18.32 horas estaba ya bajo control según recoge el sistema de información en tiempo real de la Junta, Inforcyl. Han intervenido dos agentes o celadores medioambientales, una cuadrilla de tierra y una autobomba.

También en este caso a las 19.00 horas la causa probable estaba bajo investigación y se estaba perimetrando la superficie afectada.