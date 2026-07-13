«La temperatura media de Soria ha subido más de un grado en los últimos años»

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Los seguidores de los informativos televisivos públicos le conocerán porque sus fotos ilustran a menudo el espacio dedicado al tiempo. Muy activo en redes sociales, supera los 6.500 seguidores en X, Agustín Sandoval recalca que no es un experto, pero se ha convertido en una referencia en la observación meteorológica y los datos que registra avalan el hecho de que la temperatura media en Soria ha subido más de un grado en los últimos años. Temperaturas «impropias» de Soria, por su situación y características orográficas, que, no obstante, la mantienen aún como un reducto en el conjunto general de calentamiento. Soria es más cálida, pero en otros sitios están peor. La típica y coloquial frase de los sorianos, ‘ya no nieva como antes’, tiene su fundamento basado en datos.

Pregunta. ¿Cómo está cambiando el clima en Soria, por su percepción de seguidor/amante del clima?

Respuesta. Quizás lo más destacable es que estamos padeciendo una serie de veranos, desde 2019, incluso antes, sumamente cálidos. Completamente fuera de las temperaturas normales de lo que corresponde a Soria capital y el resto de la provincia, tanto Urbión como Cebollera, el Moncayo... La meteorología se está comportando casi con valores más propios de Madrid, en cuanto a máximas, sobre todo. Los datos son muy llamativos. Se han producido varias olas de calor y además muy, muy intensas. La de junio de 2019, en pleno San Juan, que llegó a 37,9 grados. La de julio de 2022, la segunda quincena, se llegó en Soria capital, que es el observatorio más fiable porque es el de referencia y el de AEMET, a 38,7 grados. En agosto de 2023 fue la máxima histórica, creo que de ese observatorio, 38,9 grados. Y en agosto de 2025 hubo otra ola de calor. Eso en verano, porque los meses meteorológicamente de verano son junio, julio y agosto. Pero es que este año, a finales de mayo, hemos tenido prácticamente una ola de calor. Se han superado los 30 grados. O sea, el verano en Soria no es como el de antes.

P. Son datos constatables muy elocuentes los que lo demuestran.

R. Las medias climatológicas que se utilizan, de 30 años, en este caso de 1990 a 2020, indican que en Soria capital, en julio, la media de las máximas es 28,7 grados. En agosto baja a 28,3. Por la noche debería descender a unos 12 grados. Y es que en junio la media climatológica no llega ni a 21 grados. Estamos hablando de temperaturas recurrentes, porque no son máximas de un día, sino que son muchos días por encima de 32, 33 e incluso 35 grados. Una página de AEMET guarda los observatorios principales, los 30 días anteriores, y lo de Soria de este junio también es una aberración, una media de 24,6 grados, y hay un montón de días de 33, 34, 35. O sea, una barbaridad.

P. ¿Parecía inimaginable que en Soria se pudiera llegar a tener esos valores?

R. Yo desde luego que no me lo imaginaba. Además que es en toda la provincia, con matices, claro, en las sierras principales como Urbión y Cebollera, pues lógicamente no llegan a esas máximas, y además por la noche pueden bajar más aún, por temas de inversión térmica, de corrientes de aire, etcétera. En Moncayo también. Pero incluso en toda la periferia y el arco montañoso periférico de Soria las condiciones están siendo extremas para esta zona. Es una sucesión de olas de calor, con temperaturas impropias de una zona de 1.200 metros en plena sierra de Urbión, y rodeado de pinos, de pinos silvestres.

P. Lo que ocurre en el resto de España de olas de calor parece que no iba a suceder en Soria por sus características orográficas.

R. Pues sí, por la altitud muy elevada, por una situación centro-norte, más norte que centro. Porque al fin y al cabo no estamos muy lejos de las corrientes de aire más frescas del Cantábrico. Están viniendo sucesivas olas de calor con flujo de sur que ya no es solo propio de Soria, porque la ola de calor que se ha producido en el norte de España en junio ha sido también en el Cantábrico oriental, País Vasco, y sobre todo en Francia, donde ha sido una auténtica aberración, con temperaturas en Bretaña de 44 grados.

P. Se han producido muchos fallecimientos, todo esto trae graves consecuencias.

R. Sí, yo creo que tiene consecuencias en la población y también en la vegetación. Me comentaba un amigo que en la ribera soriana, que siempre ha sido la más fresca dentro de la ribera del Duero, se está extendiendo el cultivo de vid. Al subir las temperaturas en verano, pues obviamente también es factible el cultivo de la vid en zonas donde hace 30 años no se estaba produciendo.

P. ¿Cómo está afectando a la naturaleza soriana?

R. En estrés térmico. Los pinares silvestres son de zonas frías, de centro Europa, Europa Oriental, de Letonia, Lituania, de zonas llanas. Y si estas temperaturas siguen, pues estaríamos muy en el límite ya para que el pinar silvestre estuviera en buenas condiciones, incluso en zonas tan frescas como Urbión o Cebollera o Tierras Altas. Lo que noto, aunque es cierto que también es por un tema de ganadería extensiva de montaña que va a menos, es que el pino silvestre está colonizando todas las cumbres. No debería estar en cumbres, porque las condiciones ahí tendrían que ser, a partir de 2.000 metros, demasiado adversas climáticamente para que el pino silvestre llegara incluso a esas cumbres. Pero las está colonizando porque los inviernos no son tan rigurosos y los veranos son bastante más cálidos. En 20 años se ha notado muchísimo. En estos últimos también. Puede ser multifactorial, porque hay muchas causas de este fenómeno, pero una es la que he comentado, que a la ganadería extensiva de montaña creo que no se la está ayudando lo que se debería. Pero también hay otra muy importante, el cambio climático, en cuanto que los inviernos no son tan rigurosos y sobre todo los veranos están siendo excesivamente cálidos para los parámetros que deberían ser.

P. La situación lejos de mejorar empeora. Es una realidad que vamos subiendo grados.

R. Sí. Bueno, los inviernos son largos en Soria y la primavera también es bastante fresca, pero yo creo que el último mes que se puede decir de estos de pleno invierno, que antes se producía uno cada 10 años, o menos, fue febrero de 2005. Hace más de 20 años que no ha habido un invierno de los realmente duros. Curiosamente las precipitaciones no están disminuyendo, son abundantes fundamentalmente en invierno. Puede haber relación con que el océano Atlántico esté a más temperatura y tenga más capacidad de transporte de agua. La dinámica atmosférica es sumamente compleja.

P. ¿Cuántos grados estima que puede haber subido la temperatura en Soria en verano en estos últimos años?

R. Se podría ver bien en el observatorio principal de Soria, pero yo creo que un grado, y me quedo corto, ha subido claramente, de media, desde que empezaron estas olas de calor tan reiteradas. Tengo la referencia de julio de 2022, que en Duruelo fue horrible. Unas temperaturas altísimas. Estuvimos 15 días seguidos con 35 grados. Me quiero morir. La media climática de los 30 últimos años de julio y agosto en Soria es 12 grados de mínima. O sea, que pensemos que fresco es 17 grados de ahora, bueno, no. Soria y prácticamente toda la provincia, y por eso se ha caracterizado, tiene las noches frescas y a veces directamente frías en los valles de Urbión o Cebollera, incluso en los pinares. Y poco a poco no está siendo todo lo fresca que debería, ni mucho menos. Aunque yo lo noto más en las máximas.

P. En Soria no estamos acostumbrados ni preparados para esto.

R. Yo creo que no. Los que siempre hemos vivido en Soria, somos de aquí, la asociamos con calor en verano, pero después fresquito por la noche, y eso no se está produciendo. Me lo comentaba un amigo. En Soria, hace 25 años, prácticamente nadie tenía aire acondicionado, ni las tiendas. Y ahora un montón de establecimientos e, incluso particulares, ya tienen aire acondicionado. Eso es muy indicativo. Y al final va a llegar que el aire acondicionado se imponga hasta en los pueblos fríos, de Urbión por ejemplo.

P. A pesar de todo esto, ¿seguimos siendo reducto fresco?

R. Sí, yo creo que sí. Han subido las temperaturas, no hace tanto frío, pero quitando noches puntuales, seguimos siendo unos privilegiados. Porque noches tropicales en Soria, cuando la temperatura mínima está por encima de 20 grados, hay muy poquitas en verano. Y noches ecuatoriales, que la temperatura mínima no baje de 25, pues no existen. Hay que resaltar eso también. Tampoco vamos a hacer de derrotistas, hay que poner en valor lo que seguimos teniendo. Noches frescas o relativamente frescas.

P. Mencionaba que han aumentado las precipitaciones, pero es manida la típica frase de que ya no nieva como antes. ¿Eso es un hecho?

R. Es un hecho, pero matizable. Yo creo que lo que se ha incrementado es la cota de nieve, nieva a cota más alta. Antes había buenas nevadas a nivel de valle, a 1.200 metros, 1.000, pero sí que es cierto que le cuesta bajar la cota. Sin embargo, en cotas altas, 1.700, 1.800, de vez en cuando sigue nevando bastante. Este invierno en Urbión ha nevado mucho, con acumulaciones de nieve de metros. Pero vino un abril sumamente cálido, con tres o cuatro grados por encima de la media climatológica, lo cual es una barbaridad, y se llevó casi toda la nieve en pleno abril, cuando normalmente hasta mayo no ocurría.

P. ¿Cuántos seguidores tiene en redes sociales? Lo digo para constatar si a la gente le preocupa el clima.

R. Mis seguidores más que de clima son seguidores de observaciones meteorológicas, de naturaleza, etcétera. No me suelo meter mucho en temas climáticos porque tampoco soy un experto. Soy un observador de la zona de Urbión fundamentalmente, y pongo datos, lo que está en las fotografías. Tengo unos 6.500... Yo creo que el clima le preocupa más a la gente del entorno rural, que está más en contacto con la naturaleza y una faceta de la naturaleza pues es la meteorología. A la gente de grandes ciudades, que no le afecta tanto en su día a día, yo creo que le puede preocupar aspectos más de climatología o de cambio climático.

P. ¿Desde cuándo le apasiona la meteorología y sigue la observación?

R. Siempre me ha gustado la meteorología, desde pequeño. Desde una nevada que hubo grandísima en Duruelo, en 1977 ó 1978. Que había ventisqueros bastante más altos que yo, me impresionó mucho. Los fenómenos que más me gustan son la nieve y el frío, que es lo más constante en Urbión, o era. No puede nevar en el valle, pero en Urbión, una montaña de cotas medias... La verdad es que nieva bastante más de lo que parece. Tiene 1.200 metros, pero está muy bien situada para recibir temporales del Atlántico, del oeste, y eso favorece tanto las nevadas como las lluvias. Y que además el embalse de la Cuerda del Pozo esté normalmente en condiciones aceptables.

P. Eso también afecta.

R. Claro, afecta muchísimo. El embalse de la Cuerda del Pozo se llena por los temporales del oeste que se producen en Urbión, tanto en la zona del nacimiento del Duero, en Duruelo de la Sierra, como en todo el Valle de río Razón. Sin Urbión no existiría el embalse de la Cuerda del Pozo como lo conocemos, no se llenaría nunca.

P. ¿Cuál es su dinámica de observación?

R. Tengo una estación meteorológica, una Davis. Es bastante fiable dentro de que no es una estación oficial de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET. Ahora hay un montón de estaciones meteorológicas que puedes adquirir por unos 200 euros y te dan la situación meteorológica al instante. Yo animo a la gente de toda la provincia para que ponga alguna y lo suba a la red. La información se sube a internet a través de la página Meteoclimatic que se actualiza cada 20 minutos. Y aparte yo tengo otro software que lo puedo ver también prácticamente de forma continua, cada 5 minutos. Ahora cualquier tipo de estación meteorológica envía datos a través de internet a la red en diversas páginas. Una página también muy buena es Wunderground, que hay un montón de estaciones de Soria.

P. Es decir que cualquiera puede tener acceso a esas mediciones.

R. Sí, cualquiera. Y si eres friki como yo, estás ahí un tiempo. Uy, mira, pues en este pueblo ha hecho más frío. En éste ha llovido más. Es muy interesante.

P. ¿Cree que podemos hacer algo para frenar esta deriva de aumento de temperatura?

R. Yo creo que adaptarnos a ello. Surge de las emisiones de gases de efecto invernadero, del CO2, sobre todo, aunque hay otros gases, y Europa no llega ni al 10% de las emisiones a nivel global. Es un problema global que necesita que pongan de su parte todos. Europa insiste en ello, pero otras zonas del mundo no. Es un tema complicado.

P. Es un tema de concienciación, sobre todo, ¿no?

R. También económico, político. Incluso si Europa dejara de emitir CO2, seguiría porque más del 90% de las emisiones proceden del resto del mundo. Yo creo que en España puede afectarnos incluso más, porque es una zona de transición, que está en latitudes medias. No soy un experto, lo que leo de los distintos expertos de la materia o paneles intergubernamentales del cambio climático sobre los distintos escenarios que hay y la verdad es que siempre parece que las latitudes medias se van a llevar lo peor. Pero como son escenarios probabilísticos, a lo mejor tenemos suerte y no nos llevamos lo peor, sino lo malo. Todo esto tiene consecuencias económicas. El cambio de clima no tiene consecuencias a nivel planetario, no se va a destruir la tierra, pero se van a destruir economías que están basadas en un determinado comportamiento climático. Es muy, muy problemático.