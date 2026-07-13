Los sorianos tienen ahorrado más del doble de lo que deben a los bancos

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Soria es una de las provincia más ahorradoras de España. Por cada euro que se pide a crédito a un banco o caja de ahorros, hay 2,26 ahorrados en depósitos o plazos. Una proporción que contrasta y mucho con la media nacional, donde por cada euro solicitado a entidades financieras guardan 1,38 euros. Tanto en el ahorro como en los préstamos el sector privado supera por mucho al público.

Así, en Soria los créditos solicitados suman 1.749 millones de euros según los últimos datos disponibles en el Banco de España, relativos a la primavera de 2026. De este total, 1.633 millones de euros han sido solicitados por el sector privado (particulares y empresas) mientras que 116 son deudas de las administraciones.

En total, a cada soriano le correspondería una deuda crediticia de 19.260,84 euros. Este monto se desglosa en 1.277,45 euros de las administraciones públicas, que al fin y al cabo pagan los ciudadanos; y 17.983,39 euros de deuda privada, sea personal o empresarial. Obviamente son medias y habrá quien no deba un euro al banco, quién aún deba sufragar 100.000 euros de hipoteca a una caja de ahorros o proyectos empresariales con millones de euros concedidos en financiación.

Sin embargo el ahorro duplica con creces estas cifras y convierte a Soria en una de las provincias con la proporción más elevada respeto al crédito. Así, los bancos y cajas guardan en la provincia 3.953 millones de euros. De nuevo el sector privado lidera a distancia, con 3.769 millones de euros por los 184 millones de euros de las administraciones públicas.

Estos datos suponen unos ahorros de 43.532,37 euros por habitante, con 2.026,30 euros aprovisionados por el sector público; y 41.506,07 euros atribuibles a particulares y empresas. De nuevo las medias son sólo eso, medias, y no necesariamente una familia de cuatro miembros rebasa los 170.000 euros ahorrados.

Estas cifras también evidencian que el sector privado es algo más ahorrador que el público. Así, las administraciones tienen ahorrados en Soria 1,57 euros por cada uno solicitado a crédito. No obstante en el caso de particulares y empresas en balance se va a 2,31 euros guardados por cada uno solicitado, lo que muestra una vez más que la sociedad soriana es muy ahorradora. Tanto como para que ambas cifras superen con creces la media nacional.

De vuelta al ahorro y en el caso de los particulares, el Banco de España también desglosa por tipo de producto. En la provincia se prefiere tener el dinero en cuenta corriente que en depósitos a plazo. Así, en ‘la libreta’ los sorianos tienen guardados 2.886 millones de euros. Esperando que venzan las fechas para cobrar intereses hay 883 millones de euros, prácticamente una cuarta parte de la anterior. La tendencias es clara y con unos rendimientos muy moderados, se elige tener el ahorro al alcance de la mano y con disponibilidad inmediata. También hay un capítulo de fondos de inversión tipo CTA, pero el dato de Soria (junto al de otras provincias) no figura en la estadística.

La evolución respecto a años anteriores marca una tendencia progresiva pero clara en Soria. El importe de los créditos solicitados ha crecido en los últimos tiempos pero también lo han hecho los ahorros. Así, la provincia cerró 2024 con 1.697,6 millones de euros en préstamos, lo cual significa que con el último dato disponible han crecido un 3,03%. El dinero guardado en cuentas y depósitos ascendía a finales de 2024 a 3.838,4 millones de euros, con lo cual en la situación actual hay un 2,99% más de ‘parné’ en bancos y cajas.

Pero, ¿el indicador del ahorro siempre es positivo? No tiene por qué serlo. La acometida de nuevos proyectos personales, empresariales o públicos lleva muchas veces aparejada la solicitud de un crédito. Adquirir una vivienda, emprender o poner en marcha una nueva línea de producción pasan muchas veces por los préstamos bancarios, que son un indicador de endeudamiento pero en ocasiones también de dinamismo.

De hecho los datos oficiales muestran cómo las provincias con menor población y una industria más contenida son las que ofrecen mayores ratios de ahorro. Además de Soria, superan esa proporción de dos a uno por ejemplo Teruel, Palencia, Cáceres, Zamora o Ávila, lo que puede obedecer a una mayor cultura del ahorro... o a que se piden menos créditos para iniciar proyectos.

Por citar dos casos contrarios conocidos por su ‘poderío’ económico, en Madrid por cada euro solicitado a los bancos sólo hay ahorrados 1,20 euros. En Barcelona la proporción es aún más baja con 1,12 euros en el banco por cada euro solicitado, menos de la mitad que en Soria. Tener una masa crediticia baja en proporción al ahorro no quiere decir que sean provincias ‘más pobres’ necesariamente.

En el conjunto de España, las deudas con los bancos ascienden a 1.267.441 millones de euros, de los cuales 82.798 se corresponden con créditos de las administraciones y 1.184.644 con particulares. Respecto a los ahorros, España tiene en el banco 1.750.865 millones de euros, con 188.746 del sector público, 1.292.988 del privado en cuentas corrientes, 248.559 millones en plazos y 20.571 en fondos CTA.