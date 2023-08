Soria cuenta con una oficina bancaria por cada 6.886 habitantes

Milagros Hervada Soria

Las oficinas bancarias hace ya tiempo que se convirtieron en una rara avis en la provincia de Soria. Las fusiones de los grandes grupos, la digitalización de la banca y la necesidad de reducir costes dejan un panorama desolador, lo han ido conformando desde el comienzo del nuevo siglo, y desde hace una década, en Soria se han quedado apenas un tercio de las oficinas existentes.

En la actualidad, por la provincia se reparten 13 oficinas bancarias, siete de ellas en la capital. Según la información que facilita la Asociación Española de Banca, el año pasado -último dato disponible- no se produjo ningún cierre en Soria. Los sindicatos matizan que la sangría anterior ya había sido bastante significativa.

De este modo, la ratio provincial indica que existe una oficina bancaria por cada 6.886 habitantes en Soria -eran 6.860 un año antes-, una media que no se aleja demasiado de la del conjunto del país que se sitúa en los 7.574 habitantes, pero más por una cuestión de población que no por presencia de sucursales en el territorio. De hecho, Soria disfruta de mejor media que provincias como Zamora, con 8.268 vecinos por entidad bancaria, o que Zaragoza, donde son 9.692 los que se tienen que conformar con una oficina. En Teruel son 12.122 y en Guadalajara 13.443, por citar algunos ejemplos cercanos. La casuística de Soria no es tanto el reducido número de bancos sino la escasa población alrededor para repartirse.

La Asociación Española de Banca señala que las únicas oficinas que se mantienen abiertas son las del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que cuenta con cuatro repartidas por la provincia, dos de ellas en la propia capital. Se suma una del Banco Sabadell, en la ciudad, otra de Bankinter y otra de Renta 4 Banco, igualmente ubicadas en la capital. En cuanto a Banco Santander, es el de mayor presencia en la provincia con seis oficinas abiertas, destacando su resistencia en el mundo rural donde mantiene cuatro de ellas, el resto en la ciudad. Hay que matizar que el Santander se fusionó con Banco Popular en 2018 -que tenía hasta ocho sucursales abiertas en Soria en 2016- y aprovechó algunas de estas instalaciones.

Lo cierto es que estas entidades han sido las que han ido aguantando en la provincia en los últimos años, aunque también hayan ido echando la persiana a algunas de sus sucursales.

La política de cierres que ha venido practicando la banca española desde la última década del siglo pasado, que ha dejado en apenas 9.000 ñas 16.800 existentes a comienzos de 1990, tiene en Soria una de sus máximas expresiones, precisamente por esa escasa población que la caracteriza y puesto que si hay algo que busca rentabilidad son los bancos. En la provincia se alcanzó entonces el pico de 66 oficinas bancarias.

Según los datos de la Asociación Española de Banca en su serie histórica, en la década de los 60 del siglo XX eran 14 las oficinas, que crecieron a 23 en los años 70 y se dispararon hasta las 53 en los 80 para alcanzar el mencionado cenit en los 90 con 66. A partir de ahí comenzó el declive.

La reducción dejó la cifra de nuevo en 53 bancos a comienzos del flamante siglo, y bajando. Diez años después eran apenas 37 y tras otra década, ya sólo 18. Teniendo en cuenta los 13 bancos actuales, el saldo de resultados es claramente negativo. Hace apenas diez años, en 2012, estaban abiertos 14 bancos en la capital de un total de 36 en toda la provincia, por lo que se ha dividido prácticamente por tres. Curiosamente, el declive ha sido tanto en el medio rural como en la capital.

No es ningún consuelo, pero Soria no es la provincia con peores datos, se ve superada por Teruel, donde ya sólo quedan 11 entidades, y seis de ellas se encuentran en la ciudad. Aparte de Ceuta y Melilla, con cinco y seis oficinas, respectivamente, no llega a las 20 sucursales Cuenca, con 16, y apenas las superan en Guadalajara con dos decenas, igual que Zamora, en Ávila con 21, en Palencia con 23 y en Huesca con 28.

En el otro lado de la lista, Madrid, por supuesto, en cabeza, con 953, seguida de Barcelona con 853 y ya de lejos Alicante con 317 o Valencia donde hay 292.

Y si los cierres afectan a los usuarios, sobre todo en un territorio tan disperso como el soriano, también repercuten claramente en las plantillas. Los sindicatos recuerdan las «escabechinas» de los últimos años. Como dato, hace diez años eran 143 los empleados de banca, pero al término de 2022 apenas 69. Lo cierto es que la cifra arroja un balance positivo de dos empleados más con respecto a 2021. La media por entidad sigue siendo de cinco trabajadores.

La banca on line que las propias entidades impulsan juega en contra del empleo, al igual que del propio usuario de edad avanzada, nada familiarizado con las herramientas digitales, lo que les lleva a acudir físicamente al banco, obligándoles a hacer largos recorridos sin si entidad financiera es un banco, con el añadido del escaso personal para su atención.

Por otro lado, la Asociación Española de Banca indica que el año pasado se concedieron una media de 35,3 millones de euros por cada oficina abierta en la provincia, una cifra ligeramente inferior a los 36,8 millones del año 2021. La cantidad media por habitante es de 5.139 euros -eran 5.377 euros en el ejercicio anterior-.

Del mismo modo, los depósitos por oficina ascienden a 91,6 millones de euros, en este caso por encima de lo contabilizado un año antes cuando eran 87,5 millones. Los depósitos por habitante ascienden a 13.312 euros, algo más que en 2021 cuando se cifraba en 12.759 euros, lo que evidencia que se ha ido potenciando el ahorro de los sorianos.