Soria en el Museo del Prado a través de la obra de Bécquer

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El Museo del Prado presenta “Valeriano D. Bécquer (1834-1870): Los cuadros de costumbres”, una exposición que reúne por primera vez los ocho cuadros que realizó Valeriano Domínguez Bécquer que documentan tradiciones y escenas populares de Ávila, Soria y Zaragoza en el siglo XIX, convirtiéndose en un valioso testimonio del patrimonio cultural de estos territorios.

Se trata de uno de los mejores ejemplos de la pintura costumbrista del siglo XIX en España, sin parangón en otros museos españoles, no solo por su calidad, sino también porque la sinceridad y objetividad del pintor lo convierten en un capítulo fundamental del realismo pictórico en nuestro país.

Valeriano Domínguez Bécquer (Sevilla, 15 de diciembre de 1833-Madrid, 23 de septiembre de 1870) fue un pintor e ilustrador español, hermano del conocido y refutado escritor, tan vinculado con Soria a través de sus leyendas, Gustavo Adolfo Bécquer.

En 1864 viajó con su hermano y la esposa de éste, Casta Esteban, a Veruela, en Aragón. Residieron en el monasterio de esta localidad completamente aislados; Gustavo Adolfo estaba enfermo y buscaban un lugar de reposo ideal para su recuperación. Allí Valeriano iba a pintar diferentes cuadros, algunos de los cuales muestran escenas costumbristas aragonesas.

Viajó también por toda Castilla, realizando numerosos dibujos. Colaboró como ilustrador en El Museo Universal y en La Ilustración de Madrid, donde aparecen muchos de sus mejores grabados, que reflejan con gran fidelidad costumbres y vestidos de la época y constituyen un auténtico material de valor arqueológico, ya que de otra manera difícilmente podríamos tener referencias sobre las escenas que recoge.

La familia siguió peregrinando por otros lugares como El Burgo de Osma, en la provincia de Soria, donde Valeriano pintará El leñador y La hilandera. También pasarán por tierras de Teruel, Burgos, Ávila y Segovia.

En 1865 recibió una pensión anual de 2500 pesetas para viajar por España estudiando las costumbres y los trajes nacionales, dando lugar a obras como El baile, Fiesta popular del Moncayo (Aragón) y Costumbres españolas de la provincia de Soria.