Una avería en un autobús de la línea 4 de Soria provoca la interrupción del servicio hacia los hospitales

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La avería en un vehículo mantuvo sin servicio la línea 4 del autobús urbano de la capital. Concretamente afectó al que comunica los dos hospitales, el de Santa Bárbara y el Mirón, así como la estación de autobuses. La jornada comenzó también con incidencias en la línea 3 que pudieron ser resueltas y a media mañana se reanudó la actividad con normalidad.

Según informaron desde el Ayuntamiento, en torno al mediodía, las líneas L1, L2 y L3 del transporte urbano de Soria se encontraban operativas, mientras que la línea L4 permanecía temporalmente sin servicio debido a una incidencia técnica en la flota. Un cartel en la parada del Salvador advertía a los usuarios de la incidencia. La mayoría se lo tomaba con resignación, buscando alternativas en las otras líneas que pudieran acercarse a alguno de los puntos del recorrido de la L4.

Asimismo, indicó el Consistorio, la línea L3 registró «un pequeño percance a lo largo de la mañana», si bien la situación quedó resuelta en un breve espacio de tiempo y el servicio se prestó posteriormente con normalidad.

Algunos vecinos del Calaverón mostraron sus quejas porque el autobús número 3 no pasó por la parada habitual, al menos en el horario de 7.40 horas. Se repitió lo ocurrido dos días de la semana pasada cuando tampoco se prestó servicio en ese horario. Vecinos afectados ya han cursado la correspondiente queja al servicio municipal de atención al ciudadano.

«Desde el servicio se está trabajando para resolver esta situación con la mayor rapidez posible y recuperar la normalidad completa en la prestación del transporte urbano», indicaron desde el Consistorio ante la incidencia en la línea 4, agradeciendo al mismo tiempo «la comprensión de la ciudadanía ante estas incidencias puntuales», señaló en un comunicado.

Desde el Ayuntamiento señalaron la semana pasada que el transporte urbano de Soria continúa ganando usuarios y consolidándose como una alternativa cómoda, económica y sostenible para los desplazamientos diarios por la ciudad. El servicio ha registrado entre enero y junio de 2026 un total de 278.434 viajeros, lo que supone un incremento del 7,3 % respecto al mismo periodo del año anterior y un crecimiento acumulado del 18,1 % en comparación con 2024.