El PP reclama al Ayuntamiento de Soria que se persone como perjudicado en el ‘Caso Fuentona’

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La ‘Operación Fuentona’ que supuso el registro del Ayuntamiento y la detención y puesta en libertad de la concejala socialista Yolanda Sandos –y otras seis personas– volverá a ocupar buena parte del debate en el próximo Pleno municipal que se celebrará el viernes. El PP ha presentado una moción en la que vuelve a solicitar toda la información sobre la empresa Biosfera –núcleo central de la operación y vinculada en mayor o menos grado con todos los detenidos– y exige la «personación» del Ayuntamiento en el proceso judicial abierto como «parte perjudicada». Los populares además llevan otra propuesta vinculada al proyecto turístico del barco del Duero.

En la moción sobre la operación Fuentona, desde el PP advierten que el Ayuntamiento vive su «mayor crisis democrática» recordando el registro de más de 11 horas y la detención de 7 personas, incluida la concejala Santos, responsables de Turismo y Medio Ambiente. «La gravedad de los hechos ha provocado una enorme preocupación entre los vecinos y ha proyectado una imagen negativa de la institución municipal», apuntan los populares en su texto.

Desde el PP aluden al proceso judicial abierto, pero consideran que «no puede ser una coartada para eludir responsabilidades políticas» y consideran que la ciudadanía «tiene derecho a conocer qué ocurrió y cómo pudo producirse una investigación de semejante magnitud en el Ayuntamiento». De la misma forma hacen referencia a la «controversia generada» por la comunicación judicial previa que «ha generado una legítima demanda de transparencia».

Para el PP es «preocupante» que el Ayuntamiento «haya manifestado que de momento no tiene previsto personarse en el procedimiento a la espera del avance de las investigaciones». Además, hace referencia a la necesidad de «reforzar los mecanismo de transparencia interna» en el Consistorio. Los populares inciden en que «todo ello debe realizarse respetando el secreto de las actuaciones judiciales y la protección de los datos personal, pero sin convertir dichas limitaciones en un obstáculo para la rendición de cuentas». Insiste en PP en que el Ayuntamiento debe mandar un mensaje claro de que «la institución está por encima de cualquier interés particular».

En la moción presentada se pide, en primer termino la «publicación y puesta a disposición» de los grupos de la oposición de toda la información y expedientes que no vulneren el secreto judicial y en especial «toda la documentación relativa a las adjudicaciones realizadas a Biosfera desde junio de 2019». En segundo lugar el PP reclama que el Ayuntamiento se persone en el proceso «como parte perjudicada o en la condición procesal que corresponda con el fin de defender los intereses generales del municipio y reclamar la reparación de cuantos perjuicios pudieran haberse ocasionado».

En tercer lugar se pide al alcalde, Javier Antón «las comparecencias necesarias» para informar «periódicamente» sobre las «actuaciones institucionales realizadas por el Ayuntamiento en relación con este procedimiento» y por último se insta a «impulsar una revisión de los protocolos internos de contratación, control interno, conflicto de intereses y cumplimiento normativo».

Barco

El PP también ha presentado una segunda moción vinculada con el proyecto para la puesta en marcha de un barco turístico en el Duero que cuenta con apoyo de fondos europeos. La propuesta popular pide al equipo de Gobierno que presente «de forma inmediata» la explicaciones oportunas respecto «a los retrasos acumulados en la ejecución del proyecto y la falta de cumplimiento de los plazos». Entre otras cosas, se insta a que en 15 días se ofrezca información sobre la situación actual del barco, el suministro de los motores, las obras del pantalán, las autorizaciones pendientes o el calendario actualizado de ejecución. En este sentido, se solicita la situación económica del proyecto ante la previsión de que pueda haber una merma en los fondos conseguidos para el proyecto.